Kolejna sukienka z wiosennej kolekcji H&M, która zyskała ogromną popularność na Instagramie. To model, który idealnie wpisuje się w trendy na wiosnę i lato 2020 za sprawą wzoru w pepitkę. Ten klasyczny deseń wraca do łask. Będzie nam towarzyszył nie tylko w formalnych sytuacjach, ale również na co dzień. Hitowa sukienka ze szwedzkiej sieciówki ma właśnie ten modny deseń!

Sukienka w pepitkę z H&M hitem - jak wygląda?

Sukienka ma długość midi, kopertową górę, plisowany dół oraz szerokie, również plisowane rękawy. Talia została podkreślona szerokim pasem, uszytym z tej samej tkaniny, co reszta sukienki. Z boku ukryty jest suwak, a pod spodem - podszewka. Cena modelu to 229,99 zł.

fot. Materiały prasowe

Pepitka to ponadczasowy deseń. Ten klasyczny wzór zazwyczaj nosimy na oficjalne okazje. Sprawdzi się do pracy, na spotkania biznesowe itp. Jednak zgodnie z najnowszymi tendencjami, pepitka może zyskać również nowocześniejsze, bardziej casualowe oblicze. Styliści zalecają, by nosić ją na co dzień, np. zestawiając z denimem.

Pomysły na stylizacje z sukienką w pepitkę:

klasycznie - ze szpilkami, elegancką torebką w kolorze czarnym i biżuterią np. z perłami (bardzo na czasie!);

casualowo - z jeansową kurteczką, sneakersami oraz torebką typu shopper;

rockowo - z botkami z ćwiekami, kultową ramoneską oraz modną nerką na biodrach;

w stylu boho - z obszernym kardiganem, zamszowymi botkami i torebką z frędzlami.

Po więcej inspiracji, jak nosić tę sukienkę, warto zajrzeć na Instagram. Hitowy model pojawia się w wielu postach, w których internautki prezentują własne pomysły na zestawy. Oto kilka propozycji, które przypadły nam do gustu.

