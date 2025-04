Sukienki z H&M od zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem. Szwedzka sieciówka dba, by modele były zgodne z najnowszymi trendami. To przynosi efekty. Wiele wzorów wyprzedaje się niemal błyskawicznie. Niedawno hitami były: sukienka oversize z H&M i kopertowa sukienka z H&M. Teraz przyszła pora na jeden z najmodniejszych wzorów sezonu, czyli groszki.

Reklama

Sukienka w grochy z H&M

Hitowa sukienka z H&M uszyta jest z wiskozy, która zapewnia komfort noszenia. Model ma okrągły dekolt z marszczeniem, na karku rozcięcie z guzikiem oraz reglanowe rękawy. Całości uroku dodaje marszczenie na wysokości talii (optycznie wyszczupla!) i lejący dół.

Sukienki w groszki cieszą się ogromnym powodzeniem od kilku sezonów. Grochy to niewątpliwie jeden z najbardziej kobiecych wzorów. Jest klasyczny i ponadczasowy, co nie oznacza, że można go nosić jedynie w towarzystwie eleganckich ubrań i dodatków. Modne są kontrastowe połączenia z elementami w innym stylu np. sportowym.

Pomysłów na stylizacje można szukać na Instagramie. Internautki prześcigają się w propozycjach, jak nosić sukienkę w groszki. Nam bardzo podoba się look inspirowany stylem retro, lecz uwielbiamy też połączenia z jeansowymi kurtkami, sneakersami lub modną ramoneską z Lidla za 85 zł.

W chłodniejsze dni sprawdzi się połączenie z kardiganem i kozakami na słupku, czyli zestaw w stylu boho. Wiosną będziesz mogła nosić tę sukienkę z lekkimi tenisówkami lub trampkami (bardzo hot!).

Sukienka jest dostępna w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym marki i kosztuje 129,99 zł.

Reklama

Więcej modnych ubrań z H&M:Spódnica z H&M hitem sprzedażowym marki. Jak wygląda?Marynarka w kratę z H&M kolejnym hitem Instagrama. Kosztuje 149 złPłaszcz z H&M podbija Instagram. Ten model będzie hitem wiosny 2020