Sukienki z H&M zawsze trafiają w gusta wielbicielek mody. Szwedzka sieciówka dba, by co sezon do jej oferty trafiały najmodniejsze modele. Ostatnio absolutnym hitem była różowa sukienka z H&M, ale popularnością cieszą się również wzory. Latem 2020 na topie są groszki, więc nasza najnowsza propozycja to właśnie sukienka w ten stylowy wzór.

Reklama

Sukienka w grochy z H&M hitem Instagrama

Ta sukienka z H&M to prawdziwy hit sieci! Łączy w sobie dwa modne trendy: deseń w groszki oraz namiotowy fason. Grochy w stylu vintage są obecnie bardzo na topie, a krój - idealnie maskuje wszelkie niedoskonałości sylwetki.

Dodatkowy atut? marszczenie na wysokości biustu. To sprytny patent, który doskonale podkreśla walory kobiecej sylwetki, a także... optycznie powiększa biust. Do tego absolutnie hitowe baloniaste rękawy. Ta sukienka to prawdziwa kwintesencja trendów na lato 2020!

Cena sukienki to 199,99 zł. Jest dostępna w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym. Można ją kupić w rozmiarach XS-XL. Lepiej się pospieszyć, bo ten model zbiera bardzo dobre recenzje oraz cieszy się ogromną popularnością na Instagramie. A to oznacza, że może stać się nowym bestsellerem H&M.

Jak nosić sukienkę w grochy? Pomysły na inspiracje niemal codziennie można znaleźć na Instagramie. Influencerki proponują wiele ciekawych zestawów m.in. z modnymi sandałkami z kwadratowymi noskami, które obecnie są bardzo modne. Do tego koniecznie odrobina złotej biżuterii.

Bardziej casualowy look stworzysz łącząc sukienkę w grochy ze sportowymi butami np. trampkami lub sneakersami. Dorzuć plecak, jeansową kurtkę lub ramoneskę. Więcej stylizacji znajdziesz na Instagramie.

Reklama

Więcej modnych sukienek z H&M:

Pastelowa sukienka z wyprzedaży w H&M tańsza o 210 zł. Idealna na wesele

Modne sukienki z Zary - plisowana midi nowym hitem Instagrama. Jak wygląda?