Sukienka to baza kobiecej garderoby. To ciuch, który sprawdza się na wiele okazji. Nie ma nic bardziej kobiecego niż seksowna, dopasowana sukienka. Dokładnie taka, jaką można znaleźć w wiosennej kolekcji H&M. Nowy model szybko stał się bestsellerem. Wszyscy chcą go mieć!

To już kolejna sukienka, która podbija Instagram. Wcześniej na liście obiektów pożądania znalazły się również inne rzeczy z metkami Zary i H&M: mała czarna z wyprzedaży w Zarze, optycznie wyszczuplające sukienki z Zary oraz plisowana sukienka z H&M. Teraz pora na coś zupełnie nowego!

Sukienka w zeberkę z H&M hitem sprzedażowym

Satynowa sukienka bieliźniana ma cieniutkie ramiączka, długość do połowy łydki (modne midi!) i fason, który pięknie leży na kobiecej sylwetce.

Ramiączka są regulowane, więc można je dopasować do swojego wzrostu. Drapowany dekolt optycznie powiększa biust, a rozcięcie z boku dodaje seksapilu. Cena sukienki to 79,99 zł.

fot. Materiały prasowe

Najmodniejszym akcentem jest animal print. Zwierzęce wzory znalazły się wśród trendów na sezon wiosna-lato 2020. Na topie będą ubrania i dodatki w panterkę, wężową skórę oraz zeberkę. To właśnie ten ostatni nadruk znalazł się na sukience z H&M. Przewidujemy, że ten wzór może być jednym z najczęściej wybieranych w czasie nadchodzących miesięcy.

Wiele kobiet nie przepada za zwierzęcymi wzorami, ale akceptuje nadruk w zeberkę. Dlaczego? Ponieważ ten print wydaje się być bezpieczny, klasyczny ze względu na duet bieli i czerni. Ubrania w taki print doskonale pasują do innych tradycyjnych elementów garderoby np. czarnej marynarki, ramoneski etc.

Jak stylizować tę sukienkę? Idealnie zestawiać ją ze wspomnianymi wyżej kolorami, czyli czernią i bielą. Dobrym pomysłem jest pasek, który w kilka sekund wyczaruje talię. Idealnym uzupełnieniem będą czarne buty. Nam podoba się zestawienie ze sportowymi sneakersami, lecz na wieczorne wyjście zdecydowanie lepsze będą seksowne szpilki.

