Sukienki na lato z H&M co roku cieszą się wielką popularnością. Szwedzka sieciówka dba, by były zgodne z trendami, a przede wszystkim kobiece i wygodne. Najnowszy hit marki to sukienka idealna, ponieważ... pasuje do każdego typu sylwetki. Kobieta na całym świecie pokochały ten model. Na Instagramie jest prawdziwy wysp postów z bestsellerową sukienką z H&M w roli głównej!

Różowa sukienka namiotowa z H&M hitem Instagrama

Mowa o różowej sukience namiotowej, która pochodzi z letniej kolekcji marki H&M. Namiotowe sukienki pojawiły się wśród modowych tendencji rok temu, lecz obecnie wciąż są na topie. Wszystko za sprawą ich niewątpliwej praktyczności.

Pasują każdej kobiecie, można je nosić na wiele okazji, a także w cudownym sposób sprytnie ukrywają wszystko to, co chcemy ukryć. Luźny fason doskonale sprawdza się latem, ponieważ jest bardzo przewiewny, nie krępuje ruchów ani otarć nawet w czasie największy upałów. Warto zwrócić uwagę również na tkaninę, z której sukienka została uszyta. To oddychająca bawełna, więc tkanina idealna na gorące dni.

fot. Materiały prasowe

Dlaczego sukienka z H&M stała się hitem? Bo łączy w sobie wyrazisty, szalenie kobiecy odcień różu, modny namiotowy fason z jeszcze jednym stylowym elementem. Są to bufiaste rękawy, które są obecnie w absolutnej czołówce trendów.

Sukienkę można kupić w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowy. Jest dostępna w rozmiarach XS-XL. Jej cena to 79,99 zł. Warto się pospieszyć, bo model wyprzedaje się w ekspresowym tempie!

Jak nosić różową sukienkę namiotową?

Różowe sukienki maxi o namiotowym kroju opanowały ulice światowych metropolii. Przeglądając zdjęcia mody ulicznej z Nowego Jorku nie sposób nie zauważyć, że sukienki w tym kolorze są bardzo chętnie wybierane przez fashionistki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Pomysłów na stylizacje z różową namiotową sukienką jest wiele. Można pokreślić jej dziewczęcy charakter, zestawiając z letnimi sandałkami z paseczkami oraz niewielką torebką.

Jednak styliści zachęcają, by tworzyć zestawy, które przełamują tę tendencję. Dobrym połączeniem będzie sukienka plus sneakersy, ramoneska lub jeansowa kurtka. Wszystko zależy od okazji. Nam podobają się również stylizacje z letnimi koszykami i opaskami z trawy morskiej. To nasz wybór na tegoroczne lato! Po więcej pomysłów warto zajrzeć na Instagram, gdzie internautki wrzucają mnóstwo zdjęć z hitową sukienką.

