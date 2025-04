Kropki i grochy to najgorętszy trend sezonu wiosna-lato 2020, a Kasia Cichopek już doskonale o tym wie. Wybiera je nadzwyczaj często i zawsze łączy tak, że wyglądają niezwykle stylowo. Tym razem aktorka pokazała się w czarnej sukience zdobionej białymi grochami.

Sukienka w grochy Katarzyny Cichopek

Ta sukienka to idealny wybór na wiosnę. Ma klasyczny czarny kolor, a do tego piękne, asymetrycznie ułożone grochy. Kasia Cichopek postawiła na model od polskiej marki Just Paul, który w oficjalnym sklepie kosztuje... 700 zł.

Sukienka ma nieco transparentne rękawy, dzięki którym wygląda bardzo kobieco i intrygująco. Nie musisz się jednak martwić, że cała będzie prześwitywać. Ma wszytą kryjącą halkę z miłego w dotyku materiału.

Sukienka Kasi Cichopek jest piękna, ale nie da się ukryć, że jest też droga. Na szczęście znalazłyśmy model w identycznym wzorze w jednej z popularnych sieciówek. Kosztuje tam o wiele mniej, bo tylko 139 zł.

Sukienka w grochy z Zary w stylu Katarzyny Cichopek

Ta sukienka jest równie kobieca, ale jest nieco krótsza niż ta Kasi Cichopek. Nie sięga do kolan, ale to połowy uda i ma proste wykończenie. Delikatne plisy dodają jej dodatkowego uroku.

fot. Materiały prasowe

Sukienka w grochy z Zary ma piękne długie rękawy z lekko prześwitującej tkaniny, takiej jak w sukience Kasi Cichopek. Obie sukienki mają też bufiaste rękawy, które są bardzo modne w tym sezonie.

Sukienka z Zary jest uszyta z miękkiego w dotyku i pięknie lejącego się poliestru. Ma podszewkę z przyjemnej dla skóry tkaniny, dzięki czemu doskonale sprawdzi się także w upalne dni.

Nie musisz czekać do ponownego otwarcia sklepów - sukienka w grochy z Zary jest dostępna od ręki na stronie internetowej sklepu. Możesz ją kupić w rozmiarach od XS do XL.

