Okazuje się, że sukienka nie jedno ma imię. Jakiś czas temu stworzyłyśmy specjalnie dla was przegląd najładniejszych sukienek do pracy z najnowszych kolekcji, a teraz przyszedł czas na zestawienie stylowych sukienek wykonanych z przyjemnej w dotyku i ciepłej dzianiny.

Co będzie modne w sezonie jesień-zima 2017/2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

Dzianinowe sukienki na jesień 2017

Dzianinowa sukienka to klasyk, którego raczej nie zobaczycie w kolekcjach znanych projektantów i na światowych wybiegach. Jednak ciepłe i miękkie w dotyku kiecki bez problemu znajdziecie w kolekcjach popularnych sieciówek. Te marki doskonale wiedzą, co lubią ich klientki i starają się sprostać ich potrzebom.

Na sklepowych półkach można zauważyć dwie dominujące tendencje. Modele, które są blisko ciała i podkreślają kobiece kształty oraz luźniejsze, ale równie stylowe oversize. Tutaj wybór należy do was. Jeżeli chcecie pokazać wszystkich efekty ciężkiej pracy na siłowni, to wybierzcie pierwszą propozycję, a jeżeli nie lubicie ubrań krępujących ruchów, wybierzcie drugą opcję.