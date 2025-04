Ta sukienka z Zary podbija serca Instagramerek. Ma długość do połowy uda, najmodniejsze w tym sezonie bufiaste rękawy i piękny wzór w kwiaty. Dzięki obcisłemu krojowi wspaniale podkreśla sylwetkę, a jednocześnie nie uwydatnia jej mankamentów. Zdobyła tak dużą popularność, że w sklepie online marki wyprzedała się w prawie wszystkich rozmiarach.

Sukienka w kwiaty z Zary jest hitem na Instagramie

Sukienka z Zary zawdzięcza wyjątkowy wygląd bardzo efektownemu drapowaniu umieszczonym wzdłuż całej długości sukienki. Odcięcie pod biustem i prosty dekolt mocno go podkreślają i sprawiają, że wydaje się większy. Jednocześnie długie bufiaste rękawy wyszczuplają optycznie talię i ramiona.

Ma też fenomenalny stonowany kolor, który podkreśli zarówno mocno opaloną skórę, jak i alabastrową karnację. Będzie się też pasować do większości sylwetek. Nie tak dawno równie popularna była bardzo podobna sukienka w kwiaty na cienkich ramiączkach - również z oferty sklepu Zara. Czy ten model ma szansę powtórzyć jej sukces?

fot. Materiały prasowe

Sukienka kosztuje 199 zł, ale przypadła większości kobiet do gustu tak mocno, że chociaż pochodzi z najnowszej letniej kolekcji, wyprzedała się już w większości rozmiarów.

Jak stylizować sukienkę o tym kroju? Wiele kobiet ma obawy przed wybraniem obcisłych fasonów, ponieważ boją się, że te podkreślą mankamenty ich figury. Dzięki drapowaniom jednak sukienka skutecznie maskuje to, co chciałybyśmy ukryć. Instagramerki noszą ją na przykład do klasycznych sandałów na obcasie, które dodatkowo wyszczuplają nogi.

Wybierz torebkę w zdecydowanym, ale jednolitym kolorze, by nie gryzła się z deseniem na sukience. Nie zapomnij też o biżuterii - w tym sezonie stawiamy przede wszystkim na perły (także w codziennej odsłonie!) oraz złote minimalistyczne kolczyki-koła.

