Egzotyczne orchidee, pnące róże, mała łączka czy zielnik – motyw kwiatów rozkwita w całej gamie, jaką oferuje natura. Na sukienkach nosimy je od stóp to głów, ponieważ nadruki na czasie to te, które pokrywają całą tkaninę.

Jesienią i zimą lepiej sprawdzą się printy w ciemnych odcieniach, a

nawet kwiatowy wzór na czarnym tle. Fason sukienki powinnaś dobrać do sylwetki, jednak szczególnie zachwycająco prezentują się modele o długości midi i maxi, uszyte ze zwiewnej tkaniny. Jesienią rozważ zakup sukienki z długim rękawem.

Dla kogo sukienka w kwiaty jest odpowiednia?

Sukienki w kwiaty pasują każdej kobiecie. Drobnym osobom polecamy delikatne, małe wzory (nie jest to zasada której nie możesz złamać), a kobietom o większym rozmiarze print w większej skali. W przypadku pań wysokich i o dużym rozmiarze zasada wielkości wzoru jest dosyć istotna, ponieważ drobny kwiatowy print może sprawić, że będą wyglądały na jeszcze większe.

Jednak dużo ważniejszym pytaniem jest zagadnienie jaki kwiatowy wzór sprawdzi się na daną okazję. Wybierając kwiecisty wzór, nie tylko na wielkie wyjście, ale także na co dzień, powinnaś się kierować panującą aurą czyli po prostu porą roku. Sukienka w kwiaty na co dzień powinna być mniej strojna niż ta na wielkie wyjście. Za sprawą filmu "La La Land" do łask powróciła sukienka o nazwie tea dress. To szalenie kobiecy model o długości midi i fasonie z lat 40. W trendzie są także zwiewne i dziewczęce francuskie sukienki o długości mini.

Jakie dodatki do sukienki w kwiaty?

Kwiecista sukienka nie lubi konkurencji, dlatego dodatki do sukienki w kwiaty nie powinny być wzorzyste, a biżuteria delikatna. Najlepiej postawić na buty i torebkę w jednym kolorze. Wciąż nie wiesz jakim? Uważnie przyjrzyj się, jakie barwy znajdują się na sukience i wybierz jedną z nich – czerń, róż bądź zieleń.

Wielkość bądź styl torebki do sukienki w kwiaty zależą od stylu ubrania i okazji na jaką się wybierasz. Jeśli wybierasz się na wesele postaw na niewielką torebkę lub kopertówkę. Na co dzień możesz do niej nosić nawet modny plecak typu worek! Do sukienki w kwiaty wybierz jednokolorowe, najlepiej w odcieniu, który znajduje się na ubraniu.

Jesienią czy zimą do sukienki w kwiaty możesz założyć klasyczne kozaki, eleganckie botki, proste sztyblety, a nawet buty w militarnym stylu. Jeśli wybierzesz sukienkę w kwiatowy wzór na ciemnym tle z powodzeniem możesz do niej nosić czarne rajstopy. Na co dzień nie musisz dobierać do sukienki eleganckiego płaszcza czy żakietu. W szkole czy w weekend idealnie sprawdzi się kurtka jeansowa, a nawet kożuch!

