H&M to jedna z najpopularniejszych sieciówek na świecie, w której można kupić wiele modnych ubrań i dodatków w przystępnych cenach. Nam tym razem wpadła w oko bardzo kobieca sukienka midi zdobiona pięknym kwiatowym motywem.

Sukienka w kwiaty z H&M hitem Instagrama

Kolorowa sukienka sięga do połowy łydki, ma kwadratowy dekolt, który pięknie podkreśla i optycznie powiększa biust. Uroku dodają jej bufiaste krótkie rękawy zakończone ściągaczem u dołu. Dzięki odcięciu na wysokości talii i delikatnie rozszerzanemu dołowi koryguje proporcje sylwetki - wysmukla talię.

Na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo grzeczna, ale nic bardziej mylnego. Rozcięcie sięgające do połowy uda sprawia, że jest niezwykle seksowna. To świetna okazja, żeby pokazać zgrabne nogi. Jednak jej największą zaletą jest fakt, że świetnie będą wyglądały w niej kobiety od rozmiaru 34 do 46. Wszystko dzięki dużemu kwiatowemu nadrukowi, który odciąga wzrok od najbardziej problematycznych części ciała.

Jest wykonana w 100% z wiskozy, więc sprawdzi się nawet w czasie największych upałów. Ten materiał jest niezwykle przewiewny i nie przykleja się do ciała. Dla wszystkich osób, które chcą mieć je w swojej szafie mamy złą wiadomość. Sukienka się wyprzedała, ale mamy nadzieję, że niebawem braki zostaną uzupełnione i będziesz mogła ją kupić bez problemu.

Jak stylizować sukienkę w kwiaty z H&M?

Możesz ją nosić z wygodnymi klapkami, modnym koszykiem i kapeluszem. Równie dobrze będzie wyglądała ze sneakersami lub trampkami, jeansową kurtką i torbą XXL. Jeżeli zestawisz ją ze złotymi sandałkami na szpilce, czerwoną kopertówką i okrągłymi kolczykami stworzysz idealny zestaw na letnią rankę lub wesele.

Wbrew pozorom tę sukienkę możesz nosić również jesienią i wczesną wiosną. Wystarczy, że baleriny zamienisz na kozaki za kolano, a na ramiona zarzucisz marynarkę oversize lub gruby kardigan. Równie dobrze możesz nosić ją zamiast spódnicy - noś go z luźnym swetrem lub golfem.

Jeżeli nadal nie znalazłaś pomysłu dla siebie, to koniecznie zajrzyj na Instagram. To jedno z najlepszych źródeł modowych inspiracji.

