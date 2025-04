Każda kobieta, która ceni sobie stylowy wygląd, powinna mieć w swojej szafie co najmniej jedną sukienkę w kratkę. Ten wzór ma zbawienny wpływ na figurę! Dzięki optycznemu złudzeniu potrafi doskonale zamaskować wszystkie mankamenty sylwetki.

W Zarze znalazłyśmy piękny model, który jest obecnie na wyprzedaży. Ma wszystko to, co powinna mieć idealna sukienka na wiosnę i lato 2020. Do tego jest przeceniona ze 139 zł na 69,90 zł. Jak wygląda? My zakochałyśmy się w niej od pierwszego wejrzenia...

Rustykalna sukienka w kratkę z Zary

Chociaż vichy to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych deseni na ubraniach, nie tylko wzór oczarował nas w tej sukience w kratkę z Zary. Jej krój doskonale sprawdzi się na każdej sylwetce. Jest lekko rozkloszowana i ma duże, okrągłe guziki w kolorze drewna. Jej bufiaste rękawy świetnie wpisuje się w największe letnie trendy.

fot. Materiały prasowe

Duże bufiaste rękawy nie tylko świetnie wyglądają, ale sprawiają też, że talia wydaje się węższa. Do tego lekko rozkloszowany krój sukienki z Zary sprawia, że nogi optycznie wydają się szczuplejsze. Całość potęguje sam wzór, który odwraca uwagę od dysproporcji sylwetki.

Sukienka w kratkę z Zary ma naprawdę świetny skład. Każda kobieta, która sprawdza metki, przyzna, że wiskoza i len to idealne materiały na lato. Są przewiewne, pozwalają skórze oddychać, a do tego doskonale chłoną i odprowadzają wilgoć. Materiał, z którego uszyta jest to w 50% wiskoza i w 50% len.

Możesz kupić ją w sklepie internetowym marki. Sukienka w kratkę z Zary jest dostępna w rozmiarach od XS do XL. Różnice między nimi są dosyć spore, dzięki czemu znajdziesz idealny rozmiar dla siebie bez względu na rodzaj figury.

Jaka krata będzie najlepsza na lato?

Ten wzór nosimy zwykle jedynie jesienią, a jest to ogromna strata. Doskonale wygląda również na letnich i wiosennych ubraniach, czego sukienka w kratkę z Zary jest doskonałym przykładem.

Zamiast tartanu czy kratki burberry, które warto raczej zostawić na chłodniejsze miesiące, wybierz jednak delikatniejsze desenie. Kratka vichy, windowpane czy klasyczna pepitka doskonale za to sprawdzą się w wiosennych i letnich stylizacjach - szczególnie na lnie i delikatnej wiskozie.

Gdy wybierasz ten mocny wzór jako motyw przewodni swojej stylizacji, uważaj, by nie przesadzić z dodatkami. Buty i torebka w stonowanym kolorze - na przykład beżowym lub brązowym - będą wyglądać z kratką o wiele lepiej niż intensywne, krzykliwe kolory.

