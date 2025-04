Sukienka z Zary skradła serca wielbicielek mody z całego świata. Na Instagramie jest obecnie jednym z najpopularniejszych modeli. Doskonale sprawdzi się na koniec lata 2020, lecz będzie modny dłużej niż przez jeden sezon. To absolutna klasyka, którą warto mieć w swojej szafie! Podobnie, jak poprzednie hity z Zary, których zakup rekomendowałyśmy: kopertowa sukienka oraz fioletowa sukienka.

Reklama

Niebieska sukienka w groszki z Zary podbija Instagram

Hitowy model to kobieca sukienka o długości midi. Na uwagę zasługuje tkanina - niebieska bawełna w urocze groszki. Nie sposób nie wspomnieć również o bufiastych rękawach, które idealnie wpisują się w obowiązujące trendy.

Dekolt w serek oraz prosty fason optycznie wydłużają i wyszczuplają sylwetkę. Z kolei drapowania w okolicy biustu sprawiają, że wygląda on na pełniejszy. To fason, w który większość z nas będzie wyglądała fenomenalnie!

Sukienka jest dostępna w salonach stacjonarnych Zary oraz w sprzedaży internetowej. Cena to 139 zł. Można ją kupić w rozmiarach od XS do XXL. Jest też bonus dla dziewczyn, które kochają ekologię. Sukienka została uszyta z wiskozy pozyskiwanej ze zrównoważony sposób.

Jak nosić sukienkę w groszki? Grochy to deseń, który automatycznie nasuwa skojarzenia ze stylem retro i vintage. Taka oprawa pasuje do niego idealnie. Jednak, aby nie przesadzić, warto sięgnąć choć po jeden element, który przełamie retro look. Dobry wyborem będą sportowe buty np. sneakersy. Do tego koniecznie plecak w miejskim stylu oraz duże kolczyki w kształcie kół.

Nam podoba się również lekkie, letnie wydanie, czyli połączenie z klapkami lub sandałkami, wiklinowym koszykiem i kapeluszem. To idealny pomysł na stylizację na koniec lata. Sprawdzi się w czasie spacerów po nadmorskim deptaku.

Reklama

Więcej modnych sukienek z Zary:

Sukienka z Zary za 59 zł hitem Instagrama. Wszyscy chcą ją mieć!

Ta biała koszulowa sukienka z Zary to nasz ideał. Pasuje do każdego typu figury

Drapowana sukienka z Zary w mig wyszczupli sylwetkę. Ma piękny kwiatowy wzór i kosztuje 199 zł