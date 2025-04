Wiosna to czas na wyciągnięcie z szafy zwiewnych i kobiecych stylizacji, które przez ostatnie miesiące ukrywałyśmy na rzecz jeansów i swetrów. Warto pomyśleć o odświeżeniu garderoby i dodaniu do niej kilku sukienek, spódnic lub bluzek. Nam w oko wpadła sukienka w grochy z H&M. Jest piękna!

Reklama

Sukienka w grochy z H&M

Naszą uwagę zwróciła biała sukienka w grochy, która będzie hitem sezonu wiosna-lato 2020 roku. Jest dostępna w najnowszej kolekcji tej szwedzkiej sieciówki. Obecnie to jedna z najpopularniejszych rzeczy z aktualnej kolekcji, która wyprzedaje się jak świeże bułeczki.

Kopertowy model z charakterystycznym dekoltem w kształcie litery V podkreśla biust, pozwala ukryć odstający brzuszek i inne mankamenty sylwetki. Dodatkowo pięknie podkreśla talię i dodaje figurze kobiecości. Kreacja pasuje do każdego typu sylwetki. Będzie dobrze wyglądał zarówno na bardzo drobnych kobietach, jak i tych w rozmiarze plus size. H&M oferuje sukienkę w rozmiarach od XS do XXL.

Warto również zwrócić uwagę na lekko bufiaste rękawy, które w tym sezonie będą królować w wielu stylizacjach. Sukienka z H&M jest wykonana z lyocellu. W pasie ozdobiona jest wąskim wiązaniem. Dolny brzeg sukienki zdobi szeroka falbana, dodająca lekkości i charakteru. Całość sięga do połowy łydki.

Na korzyść sukienki w grochy przemawia też jej niewygórowana cena. Kremowa kreacja w czarne, duże kropki kosztuje zaledwie 79,90 zł. To naprawdę niewiele.

Z czym nosić sukienkę w grochy z H&M?

Sukienkę ze szwedzkiej sieciówki możesz założyć na wiele różnych okazji. Jej krój świetnie sprawdzi się podczas letniej imprezy rodzinnej lub spotkania z przyjaciółmi, ale też jako elegancka stylizacja do pracy. Zestawiaj ją z klasycznymi szpilkami i delikatną biżuterią, albo prostymi sneakersami i trampkami.

To nie jedyna propozycja szwedzkiej sieciówki, która bije rekordy popularności wśród klientek. Niedawno pisałyśmy o camelowym płaszczu z kaszmiru, który ma szansę stać się hitem tej wiosny i o t-shircie z kreskówkowym nadrukiem, który pokochały Instagramerki. Sukienka w grochy może powtórzyć ich sukces.

Idealne dla Ciebie i na Twoją figurę! Na Modago.pl znajdziesz wyjątkowe sukienki letnie.

Reklama

Zobacz więcej modowych stylizacji: