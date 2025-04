Bodycon to fason, którego wiele kobiet się boi. Niepotrzebnie! Dopasowana sukienka doskonale podkreśli walory niemal każdej sylwetki. Mitem jest przekonanie, że to krój, który sprawdzi się w tylko w przypadku szczupłych kobiet. Są triki, które sprawią, że panie o pełniejszych kształtach również będą w nim wyglądały perfekcyjnie.

Sukienka bodycon tylko dla szczupłych?

Tę sukienkę mają w swoich szafach ikony mody i trendsetterki m.in. Anna Lewandowska, Marcelina Zawadzka i Julia Wieniawa. Powód? Gwiazdy doskonale wiedzą, że fason bodycon to jeden z najlepszych sposobów na podkreślenie nie tylko szczupłej sylwetki.

Jak powinny nosić fason w rozmiarze M i więcej? To proste! Po pierwsze, warto wybrać rozmiar nieco większy od tego, który zwykle kupujemy. Opięta sukienka wydobędzie zarówno walory, jak i... mankamenty sylwetki. Dlatego lepiej, jeśli nie będzie ona przesadnie dopasowana do linii ciała. Po drugie, idealnym rozwiązaniem będzie bielizna modelująca, która pozwoli nieco wygładzić i ukryć to, czego nie chcemy eksponować.

W jesienno-zimowych kolekcjach nie brakuje tego typu sukienek. Można wybierać spośród efektownych modeli z dzianiny, klasycznych lub wyrazistych kolorów oraz hitowych trendów (w tym sezonie rządzi panterka!). Zobacz propozycje na kolejnych stronach!

