Wiele z was pewnie bojkotuje i nie obchodzi tego święta, ale z pewnością jest również grupa, która obchodzi walentynki z pompą. Jeżeli tego dnia planujecie romantyczną randkę z ukochanym to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie tam 11 sukienek, które będą idealne na ten wyjątkowy wieczór.

Reklama

Sukienki na walentynkową randkę!

Aby znaleźć idealną sukienkę na walentynkową randkę, przejrzałyśmy oferty najpopularniejszych sieciówek. Ciekawe propozycje udało się nam znaleźć m.in. w H&M, Mango czy Reserved.

Uprzedzamy, że możecie być zaskoczone naszym wyborem. Oczywiście nie zapomniałyśmy o seksownych koronkach i rozpalającej zmysły czerwieni, ale w naszym zestawieniu znalazło się kilka modnych midi, sukienki w ciekawych kolorach i zaskakujących krojach. Uważamy, że to ciekawa i oryginalna alternatywa dla klasycznej mini z dużym dekoltem.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

6 modeli butów, które będą największym hitem sezonu wiosna-lato 20187 najmodniejszych torebek na wiosnę i lato 20186 najmodniejszych kolorów 2018 roku