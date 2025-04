Sukienki koronkowe od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Są eleganckie, kobiece i uniwersalne. Pasują paniom w każdym wieku, o każdym typie urody i rodzaju sylwetki. Świetnie sprawdzają się podczas uroczystych okazji, takich jak: rodzinna impreza, wesele czy romantyczna randka. Sprawdź, jakie modele są obecnie modne oraz dowiedz się, jak je stylizować zgodnie z trendami!

Na wybiegach topowych projektantów zmysłowe koronki pojawiają się od lat. Projektanci zarówno mody wysokiej, jak i miejskiej, wybierają ten model do swoich kolekcji. To klasyka mody. Pewnym jest, że jeszcze przez wiele sezonów będą na topie.

Tego typu kreacja sprawdzi się przez okrągły rok: wiosną, latem, jesienią i zimą. Można ją nosić na wiele sposobów. W zależności od dobranych dodatków - może być noszona do pracy, na przyjęcie lub wyjście z przyjaciółkami.

Jak nosić sukienki z koronki, by nie wyglądały kiczowato?

Kreacja z koronki w kolorze czarnym to absolutna klasyka. Będzie doskonała zarówno na sylwestra, jak i imprezę karnawałową. Jednak wystarczy przełamać elegancką czerń pastelowymi dodatkami, by stworzyć wiosenny look.

Fot. Materiały prasowe/Od lewej: H&M, cena ok. 74,90 zł; H&M, cena ok. 139,90 zł; Zara, cena ok. 49,90 zł

Ponadczasowym hitem są również modele w kolorze nude. Doskonale sprawdzają się np. na przyjęcia weselne. Będąc gościem na ślubie nie wypada pojawić się w kolorze białym. Jednak subtelne beże i róże są jak najbardziej wskazane. W połączeniu z koronką prezentują się szalenie kobieco.

Sukienki koronkowe na wesele - komu pasują?

Fot. Materiały prasowe/Od lewej: Forever Unique (zalando.pl), 351,20 zł; Sinsay, cena ok. 139,90 zł; Mohito, cena ok. 269,99 zł

To wbrew pozorom bardzo łatwy do stylizacji element garderoby. Dzisiejsza moda pozwala na wiele, wcześniej zakazanych ruchów. Sukienki w tym stylu można łączyć z butami sportowymi, wysokimi kozakami i eleganckimi szpilkami. Świetnie wyglądają również w połączeniu ze skórzaną kurtką, eleganckim płaszczem i casualową bomberką.

4 stylizacje z koronkową sukienką

Uwaga! Niezależnie od długości możesz miksować ją w najróżniejszym stylu. Nie bój się długości maxi - ze sportowymi butami będzie wyglądać wyśmienicie! Pamiętaj również, że seksowne przeźroczystości są jak najbardziej na czasie. Nie obawiaj się, że będziesz wyglądać zbyt odważnie lub wulgarnie. Taka moda!

