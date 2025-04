Wiosenna szafa nie obejdzie się bez sukienki - do botków, kozaków czy trampków sprawdzi się dżinsowa sukienka o prostym fasonie.

Sukienka dżinsowa z H&M vs. sukienka dżinsowa z PEPCO

Naszą redakcyjną dewizą jest znajdywanie w gąszczu ofert prawdziwych perełek wartych inwestycji. Jeśli mowa o dobrej jakościowo torbie czy wygodnych butach wyznajemy zasadę, że warto wydać większą kwotę, ale jeśli chodzi o spódnicę czy sukienki sezonowe, to nie ma sensu przepłacać.

W H&M pojawiła się szeroka oferta dżinsowych produktów - kurtek czy sukienek. Popularny i korzystny dla każdej figury model, to sukienka dżinsowa w cenie 149,99 zł. Przyznajemy, że ma sprzyjający różnym karnacjom odcień niebieskiego - nie za jasny, nie za ciemny.

fot. materiały prasowe PEPCO, H&M/ kolaż polki.pl

Sukienka posiada kieszonki na wysokości biustu, zapina się na zatrzaski na całej długości. Ma długi rękaw i pożądaną długość przed kolano.

W kontrze do sukienki z H&M, której cena jest trudna do przełknięcia dla wielu z nas, prezentujemy sukienkę dżinsową z PEPCO! Jej kolor to głębszy odcień niebieskiego, zapina się nie na całej długości, a do wysokości klatki piersiowej. Jest praktyczna i może pełnić funkcję sukienki do karmienia.

Sukienka jest wykonana ze 100% bawełny, ma podwijane rękawy i również kieszenie na biuście. Jest bliźniaczo podobna do sukienki z H&M, a kosztuje 49,99 zł. Zestaw ją ze sztybletami na słupku z Lidla za 39,99 zł, a będziesz mogła pochwalić się całą stylizacją za bezcen.

