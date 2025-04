Ta sukienka z Zary to absolutny hit, a jednocześnie ponadczasowy klasyk. Jak to możliwe? Ten model łączy w sobie najnowsze trendy z nieśmiertelną estetyką. Czarna sukienka to baza kobiecej garderoby, każda z nas powinna mieć choć jedną w swojej szafie. Być to może źródło sukcesu tej fenomenalnej sukienki.

Czarna bieliźniana sukienka z Zary - nowy bestseller

Mowa o satynowej sukience w stylu bieliźnianym. Ma bardzo klasyczny, elegancki prosty krój z lejącym dekoltem oraz seksownym rozcięciem. Dopasowany fason doskonale podkreśla walory kobiecej sylwetki, a satyna pięknie układa się na ciele.

Uroku dodają obleczone tkaniną guziki z boku sukienki, które sięgają aż do rozcięcia. Ta sukienka świetnie wygląda na każdym typie figury, być może dlatego internetowe infulencerki tak bardzo pokochały ten model.

fot. Materiały prasowe

Sukienka jest do nabycia w salonach stacjonarnych Zary oraz w sklepie internetowym. Jej cena to 119,00 zł. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XL, ale uwaga... jeśli planujesz zakupy online, pospiesz się. Ten model już prawie się wyprzedał! Na szczęście Zara zachęca, by zapisać się na powiadomienie. Dzięki temu dostaniesz informację, jak tylko model wróci do sprzedaży.

Zastanawiasz się, jak nosić sukienkę bieliźnianą? Wbrew pozorom nie jest to kreacja przeznaczona wyłącznie na wieczór. Można ją nosić na wiele okazji, również na co dzień. Styliści proponują, by tworzyć zestawy w stylu biurowym np. dodając do sukienki marynarkę oversize, botki i torebkę. To alternatywa dla białej bluzki i spódnicy ołówkowej.

Inny pomysł to przełamanie eleganckiego stylu sukienki przez dodanie do niej jeansowej kurtki, sneakersów i plecaka. Taki zestaw świetnie sprawdzi się na co dzień, na wyjście z przyjaciółkami czy wypad do kina.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Oczywiście możesz postawić również na klasykę, czyli dobrać do sukienki sandałki lub szpilki, torebkę na łańcuszku i złotą biżuterię. Po więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na Instagram. Influencerki wręcz oszalały na punkcie tego modelu, więc w sieci jest mnóstwo pomysłów na stylizacje z sukienką bieliźnianią.

