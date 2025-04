Sukienki baby doll to największy hit tego sezonu. Możesz je ostatnio kupić w każdej sieciówce odzieżowej - i to w naprawdę wielu wersjach. Uwielbiamy te o koszulowym kroju, te bez rękawów a także te z krótkimi bufkami. W H&M znalazłyśmy idealny model, który - pomimo długich rękawów - doskonale sprawdzi się na lato. Jak wygląda?

Sukienka baby doll z H&M

Czarna sukienka w kwiaty brzmi nudno? Ta sukienka baby doll z H&M z pewnością taka nie jest. Ma delikatny kwiatowy deseń w niebieskim kolorze. Na obojczykach ma panel z delikatnie prześwitującej koronki, co dodaje jej ogromnego uroku.

Rozkloszowany krój sukienki z H&M sprawia, że doskonale maskuje ona wszystkie mankamenty figury, a twoja sylwetka będzie prezentować się w niej zjawiskowo. Nie bez znaczenia jest też również dla nóg. Dzięki jej szerokiemu dołowi będą wydawać się o wiele szczuplejsze.

Sukienka baby doll z H&M ma długie rękawy, ale mimo to doskonale będzie nadawać się nawet na upały. Wszystko dzięki wiskozie, z której została uszyta. Jest wyjątkowo przewiewna i pozwala skórze oddychać, dzięki czemu nie będziesz odczuwać dyskomfortu nawet w bardzo parne dni.

Sukienkę możesz kupić w rozmiarach od 32 do 49. Została przeceniona ze 129,99 zł na 59,99 zł. Takie okazje często się nie zdarzają!

Z czym łączyć sukienkę baby doll z H&M?

Ten krój sukienki bardzo łatwo łączyć, ale wbrew pozorom nie będzie pasował do każdego typu obuwia. Żeby nie przyciągnąć uwagi do najszerszych punktów nóg, nie zakładaj do nich butów zapinanych na pasek na kostce - także sandałów na słupku oraz rzymianek. Unikaj też balerinek, które bardzo często pogrubiają optycznie nogi.

Zamiast tego wybierz tenisówki, espadryle lub modne mokasyny. W chłodniejsze dni możesz zarzucić na ramiona ponadczasową ramoneskę.

