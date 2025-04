Trencz to płaszcz, który każda z nas powinna mieć w swojej szafie. Jest klasyczny, ponadczasowy, elegancki i pasuje na wiele okazji. To absolutna baza garderoby. Tego typu okrycie sprawdza się w czasie wiosennych dni. W Lidlu pojawił się model, w który warto zainwestować na nowy sezon! Jak wygląda?

Reklama

Trencz z Lidla to prawdziwa okazja

Trencz uszyty jest z jeansu, który wszystkie kochamy. Dzięki wykorzystaniu tego materiału, wygląda bardzo casualowo, więc będzie odpowiedni do wielu zestawów. Jakby tego było mało, to denim pojawił się również w trendach na sezon wiosna-lato 2020.

Płaszczyk jest wyjątkowo przyjemny w noszeniu, ponieważ uszyto go z 98% bawełny z dodatkiem elastanu, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do sylwetki. Na uwagę zasługuje również jego świetny krój, który pięknie podkreśli kobiece kształty.

fot. Materiały prasowe

Płaszcz ma pasek do wiązania w talii, rozcięcie z tyłu, kieszenie, kołnierz z klapami oraz ozdobną napę na rękawie. Dzięki dobremu składowi materiałowemu jest komfortowy w noszeniu. Model jest dostępny w rozmiarach od 34 do 46. Jego cena to 69,99 zł. Jest to bardzo atrakcyjna propozycja, ponieważ w sieciówkach za podobny płaszcz trzeba zapłacić przynajmniej dwukrotność tej kwoty.

Do czego nosić jeansowy trencz? Odpowiedź jest prosta: do wszystkiego. Może poza stylizacjami bardzo eleganckimi czy wieczorowymi. To okrycie, które doskonale pasuje do stylu miejskiego. Można je nosić do jeansów, cygaretek, plisowanych spódnic czy sukienek w stylu boho. Do tego ostatniego wariantu będzie pasował wręcz idealnie. Szczególnie jeśli uzupełnisz stylizację zamszowymi kozakami i/lub torebką oraz etniczną biżuterią.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Lidla:

W tych jeansach nogi wyglądają na szczuplejsze i dłuższe. Kupisz je w Lidlu za 44 zł

Modne sukienki na wiosnę w Lidlu. Są piękne i kosztują tylko 39 zł

Klasyczne spódnice ołówkowe do kupienia w Lidlu. Kosztują tylko 29 zł

Kurtki na wczesną wiosnę do kupienia w Lidlu. Kosztują tylko 65 zł

Hit cenowy! Klasyczna bawełniana koszula (biała i czarna) w Lidlu za 34 zł