Kolekcja na wiosnę 2020 już jest w sklepach H&M. Wśród ubrań i dodatków na nowy sezon pojawiło się wiele hitów. Sezon jeszcze się nie rozpoczął, a mnóstwo rzeczy już świetnie się sprzedaje. W ostatnich dniach nasze czytelniczki pokochały m.in. bluzkę z H&M, sukienkę oversize z H&M oraz sukienkę w grochy z H&M. Teraz uwagę internautek przykuł kombinezon, który idealnie wpisuje się w trendy na sezon wiosna-lato 2020.

Jeansowy kombinezon z H&M

W najnowszych tendencjach wyraźnie widać, że moda na denim pozostanie z nami również wiosną i latem. Zatem nie ma nic dziwnego w tym, że kombinezon z jeansu stał się absolutnym hitem sprzedażowym.

Model z H&M uszyty jest ze spranego denimu. Ma kołnierzyk, zapięcie na suwak oraz kieszenie na piersiach, a także po bokach - z przodu i z tyłu.

Kombinezony nie wchodzą z mody od kilku sezonów. Na topie są zarówno te z długimi, jak i z krótkimi nogawkami. Są dostępne w wielu wzorach, fasonach i kolorach. Niektóre modele doskonale nadają na co dzień, np. do pracy. Inne - sprawdzą się na wieczór. Jeansowy kombinezon będzie odpowiedni na niezobowiązujące okazje, weekendowe wypady czy spotkania ze znajomymi.

Jak nosić jeansowy kombinezon? Kombinezon to rzecz, która nie potrzebuje specjalnej oprawy, dlatego kobiety go kochają. Nie muszą stawać przed dylematem, co dobrać na górę lub na dół stylizacji. Pozostaje jedynie zdecydować się na styl - elegancki lub casual. W tym pierwszym przypadku, odpowiednie będą szpilki i torebka typu kopertówka. W drugim - sneakersy i torba shopper.

Kombinezon dżinsowy z H&M kosztuje 149,99 zł i można go kupić w sklepie internetowym oraz sklepach stacjonarnych marki.

