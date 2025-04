Ta bluzka wygląda, jakby grafikom pomieszała się oferta PEPCO oraz H&M (linii premium najpewniej). Znalazłyśmy świetny t-shirt - szkoda, że nie jest dostępny online.

W okresie epidemii preferujemy zakupy online, ale wierzymy, że jest to okres przejściowy, dlatego spieszymy donieść również o wyjątkowych ofertach w sklepie stacjonarnym PEPCO. Gazetka, która ukazała się 26 marca, to raj dla osób, które kochają modę za niewielkie pieniądze. Wśród kwiatowych motywów (bluzka hiszpanka w kwiaty czy bluza za 29 zł) warto zerknąć na ubrania z lini basic.

PEPCO czy H&M? Świetny t-shirt w niskiej cenie

Ten model t-shirtu jest łudząco podobny do tych, które ma w swojej ofercie popularna sieciówka H&M. Bluzka z PEPCO jest wykonana z bawełny i elastanu (95%, 5%), co czyni ją komfortową w noszeniu. Pięknie zarysowana linia dekoltu podkreśla biust i czyni ten fason niebanalnym. Występuje w kolorach białym i czarnym i posiada szczególny detal, który przykuł naszą uwagę: złote guziki. A to wszystko za 14,99 zł. Ważna informacja dla pań plus size: koszulka występuje w rozmiarach S-XXXL.

fot. Materiały prasowe

Tak jak nadmieniłyśmy na początku, bluzka z PEPCO mogłaby zasilić ofertę sklepu H&M, a nawet H&M Premium z uwagi na złote guziki. W sklepie H&M online znalazłyśmy dwa podobne modele - jeden to longsleeve, a drugi to dzianinowy bezrękawnik: oba fasony łączy podobny styl oraz detale.

fot. Materiały prasowe

T-shirt z H&M ma identyczny skład, jak ten z PEPCO, dłuższe rękawy, ale - brak pozłacanych guzików. Co ciekawe jego cena to 49,99 zł. Występuje w kolorach: białym, czarnym, karmelowym.

Ciekawą propozycją jest dzianinowy top w formie bezrękawnika, który dzięki wyróżniającym się guzikom kojarzy się bardziej luksusowo. Tu jednak mamy mieszankę poliestru, poliamidu i wiskozy. Cena to 59,99 zł:

fot. Materiały prasowe

