Kolejna sukienka z nowej kolekcji Zary, która skradła serca internautek. To model, który doskonale sprawdzi się, kiedy za oknami zrobi się cieplej. W sezonie wiosna-lato 2020 wciąż na czasie będzie styl boho, który jest uwielbiany przez wiele kobiet. Sukienka z Zary to unowocześniona wersja tego trendu. Zobacz, jak wygląda i sprawdź, ile kosztuje!

Sukienka w stylu boho z Zary

Sukienka ma zwiewny, lekki, swobodny krój, długość mini, stójkę i wiązanie pod szyją. Jest uszyta z romantycznej, prześwitującej koronki. Na uwagę zasługują bufiaste rękawy 3/4, które idealnie wpisują się w modowe tendencje na nowy sezon. To stylowy akcent, który będzie absolutnym hitem nadchodzącego sezonu. Jest nie tylko modny, ale również doskonale wyrównuje proporcje sylwetki np. w przypadku figury gruszki. W maskowaniu ewentualnych mankamentów pomocny będzie również krój bez zaznaczonej talii.

fot. Materiały prasowe

Za tę uroczą sukienkę trzeba zapłacić 199,00 zł. Model jest dostępny w rozmiarach od XS do XXL. Jest do kupienia w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym. Na razie dostępne są wszystkie rozmiary, lecz to szybko może się zmienić. Sukienka w krótkim czasie zyskała ogromną popularność na Instagramie.

Sukienki w stylu boho nie wychodzą z mody od kilku sezonów. Większość z nas uwielbia ubrania w tej estetyce. Można je nosić - zgodnie z konwencją - z delikatnymi, kobiecymi dodatkami z naturalnych materiałów.

Jednak modnie jest zdecydować się na modowe eksperymenty, np. łącząc boho z innymi stylami. Dobrze wyglądają zestawy z rockową ramoneską, botkami motocyklowymi lub... jeśli masz wystarczająco odwagi, ze sportowymi sneakersami i jeansową kurtką.

