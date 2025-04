Patrząc na konto Natalii Siwiec na Instagramie można odnieść wrażenie, że modelka ciagle jest na wakacjach. Dlatego właśnie w poszukiwaniu inspiracji na stroje kąpielowe zaglądamy właśnie tam! Na wyprzedaży w jednym ze sklepów internetowych - Renee - znalazłyśmy kilka kostiumów, które świetnie wpisują się w jej styl boho, a możesz je kupić w bardzo przystępnej cenie.

Jednoczęściowy strój kąpielowy z koronki, cena z 99,99 zł na 44,99 zł

Nie wyobrażamy sobie stylu boho bez ponadczasowej koronki - szczególnie tej grubej, wyglądającej jak robiona na szydełku. Nie musisz się obawiać, że ten strój kąpielowy pokaże za dużo. Miseczki oraz majtki kostiumu mają wszyte kryjące panele. Strój kąpielowy ma piękny beżowy kolor i mocno odkryte plecy. Chociaż jest naprawdę widowiskowy, z oczywistych względów nie polecamy się w nim opalać!

Dwuczęściowy strój kąpielowy z falbankami, cena z 99,99 zł na 67,49 zł

Natalia Siwiec uwielbia falbany, a tak się składa, że to jeden z najgorętszych trendów na lato 2020. Ten dwuczęściowy strój kąpielowy ma urocze falbanki w biało-granatowe pasy, które przywodzą na myśl marynarskie motywy. Góra od kostiumu ma krótkie rękawki, a dół ma mocno wycięte biodra.

Bikini zdobione kwiatami, cena z 99,99 zł na 74,99 zł

Modelka nie stroni także od kwiatów na odzieży. I wcale nie mówimy tu o nadrukach! Trójwymiarowe aplikacje to zdecydowanie nie jest look na co dzień, ale moda plażowa rządzi się własnymi prawami. Bikini w takiej wersji wygląda naprawdę stylowo. To z Renee ma piękny kolor pudrowego różu i bardzo klasyczny wzór, którego symetrię burzy kwiatowa kompozycja.

