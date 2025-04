Wybór odpowiedniego stroju kąpielowego to zawsze trudny wybór. W końcu plaża czy basen to miejsce, w którym obnażamy się na tyle, by nie czuć się pewnie w swoim ciele. Oczywiście możemy popracować nad samoocena, ale łatwiej będzie dobrać odpowiedni kostium kąpielowy do naszej sylwetki. W sklepach znajdziecie dosłownie wszystko. Krótkie nogi? Mały biust, brak talii, wystające boczki? Mamy pomysł na wszystko!

Reklama

Mimo, że pierwsze zapiski o strojach plażowych pochodzą z XVII wieku, to dopiero w latach 20. XX wieku przedstawiony został pierwszy, współczesny strój kąpielowy. Współczesny, jak na tamte lata. Przez ostatnie 100 lat wiele się bowiem zmieniło. Od bardzo zabudowanej formy, w dzisiejszych czasach mamy niezliczoną ilość modeli kostiumów. Jednoczęściowe, bikini, tankini, mikrokini, tankini, monokini, burkini...

Jakie stroje kąpielowe będą modne latem?

1. jednoczęściowy strój kąpielowy New Look, ok. 109 zł, 2. bordowy model z falbanką H&M, ok. 129 zł, 3. ozdobny kostium kąpielowy Calzedonia, ok. 239 zł, 4. czarno-biały model Liu Jo, ok. 569 zł - kolaż Polki.pl

Stroje kąpielowe jednoczęściowe są nadal hitem. Kiedyś nosiłyśmy je jedynie, by popływać lub ukryć fałdki na brzuchu. Dziś to jedne z najbardziej zmysłowych modeli. Ciało jest odkryte, ale pozostawia wiele dla wyobraźni. Ponadto w kolekcjach znajdziecie modele z siateczką, która dodatkowo sprawia, że kostium kąpielowy jest jeszcze bardziej sexy.

Frong - najgorętszy trend plażowy?

Co sezon moda plażowa rządzi się innymi prawami. W tym roku, jak wszystko ma się dziać! Stroje kąpielowe mają mieć: falbanki, siateczki, frędzle, intensywne kolory i wzory. W sezonie letnim nie możemy również zapomnieć o dodatkach. Naszyjniki, bransolety, narzutki, klapki z futerkiem... A może kapelusz z wielkim rondem i okulary? Na plaży panuje taka sama moda, jak w mieście. Ma być stylowo i na czasie ;)

Jak odpowiednio dobrać strój kąpielowy?

W sklepach znajdziecie niezliczoną ilość wzorów odpowiednich dla każdej kobiecej figury. Jeśli uważasz, że masz za krótkie nogi wybieraj modele frong, zaś jeśli chcesz optycznie powiększyć biust, stawiaj na wzory z kokardą lub frędzlami na piersiach. Jeśli chcesz podkreślić zbyt wąskie biodra wybierz bikini z wiązaniami po bokach. Zaś kobiety, które chcą ukryć zbędne kilogramy na brzuchu powinny wybrać majtki z wysokim stanem. Wyszczuplą talię i wyrównają fałdki. Zobacz tylko te figi damskie!

Kostium kąpielowy a figura - co wybrać?

Mimo to, że projektanci przygotowują odpowiednie modele na każdą figurę, to i tak najważniejsze jest samopoczucie. Jeśli dobrze czujecie się w bikini, np. mimo boczków - noście je z uśmiechem na ustach. Niech was nie obchodzi, co myślą inni. Miłej zabawy!

Reklama

Wiemy jak zrobić doskonałe zdjęcie w stroju kąpielowym

1. bikini bizuu, ok. 294 zł (promocja), 2. bikini Etam, ok. 200 zł, 3. bikini Camaieu, ok. 79 zł, 4. bikini Calzedonia, ok. 200 zł - kolaż Polki.pl