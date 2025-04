Rozumiemy, że nie każda musi uwielbiać Halloween. Jednak na pewno miałyście w swojej karierze przypadki zaproszeń na imprezy przebierane. Albo sama na ostatnią chwilę zaprosiłaś znajomych i pomyślałaś, że fajnie byłoby dorzucić jakiś klimatyczny gadżet? Dla tych właśnie zagubionych Halloweenowiczek mamy praktyczny poradnik - gdzie na szybko znajdziecie sezonowe gadżety.

Gdzie się ubrać na Halloween

Stroje na Halloween znajdziecie dosłownie wszędzie. Niemal z w każdej galerii handlowej tworzone są wyspy tylko ze strojami i drobiazgami na tę noc. A co jeśli nie chcecie się przebierać, a jedynie dodać swojej imprezowej stylizacji delikatny akcent? W tym momencie odsyłamy was do H&M lub New Look.

1. zestaw H&M, ok. 39 zł, 2. komplet kolczyków H&M, ok. 19 zł, maska New Look, ok. 29 zł, 4. opaska New Look, ok. 39 zł, 5. opaska H&M, ok. 29 zł, 6. zestaw farbek do twarzy Claire's, ok. 29 zł - kolaż Polki.pl

Jeśli nie macie pod ręką jednej z tych sieciówek, to może sklep Claire's? Tam wpadniecie w szał zakupów, bo halloweenowych akcesoriów tam nie brakuje. Polecamy również zwrócić uwagę na ewentualny makijaż halloweenowy ;) Farbki do malowania twarzy znajdziecie w zaskakujących miejscach... takich jak np. Biedronka.

Gdzie zrobić halloweenowe zakupy

Jeśli organizujecie imprezę warto wybrać się po dodatki w klimacie np. do sklepów Tiger. Ta skandynawska sieciówka oferuje nie tylko gadżety z motywem dyni i pająków, ale również maski i komplety do przebieranek.

Piękne rzeczy na Halloween znajdziecie również w sklepach TK Maxx. Jeśli nie macie żadnego z powyższych w swoim zasięgu polecam wybrać się do Biedronki, Tesco, Carrefoura lub Lidla. Każdy z nich oferuje gamę nie tylko sezonowych ozdób, ale i słodyczy w klimacie. Zaś by utrzymać odpowiedni nastrój polecam wybrać się do Empiku. Tam kupicie odpowiednią muzykę i gry, które umilą halloweenową imprezę.