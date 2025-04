Zanim zaczniesz znów się odchudzać, możesz już teraz zgubić kilka kilogramów. Wystarczy, że włożysz spodnie z wysokim stanem, a znikną twoje problemy. Nie wierzysz? Spróbuj!

Hit lata 2018: Spodnie z wysokim stanem

Biodrówki już dawno wyszły z mody i prawie każda kobieta z łatwością o nich zapomniała. Obecnie prym wiodą spodnie z wysokim stanem, które znaleźć możemy w niemalże każdym sklepie.

Stały się prawdziwym hitem już w poprzednim sezonie jesiennym. Są swego rodzaju powrotem do mody lat 70. i 80. Co się stało, że je pokochałyśmy? Przede wszystkim to, że świetnie modelują sylwetkę i pomagają zamaskować wiele niedoskonałości.

Spodnie z wysokim stanem modelują sylwetkę

Uważa się, że te spodnie zostały stworzone dla kobiet, którym zależy na ukryciu niedoskonałości oraz zbędnych kilogramów. Jest to oczywiście prawda, jednak nawet szczupłe i zgrabne kobiety mogą świetnie wyglądać w tego typu spodniach.

Spodnie z wysokim stanem będą idealne dla wielu sylwetek. Po pierwsze – świetnie wydłużają nogi, dlatego jeśli jesteś dosyć niska, to będzie to doskonały wybór.

Oprócz tego jeśli posiadasz większy brzuszek lub oponkę wokół talii i chciałabyś je zamaskować, to ubrania o wysokim stanie, bez wielu marszczeń w pasie bardzo ci w tym pomogą. Wysoki stan sprawia, że brzuszek wydaje się być optycznie szczuplejszy, czyli taka dieta cud w kilka sekund. Spodnie z wysokim staniem działają trochę jak wyszczuplająca bielizna.

Sprawdzą się również dla kobiet o większej pupie, ale wtedy najlepszym wyborem okażą się czarne spodnie z wysokim stanem. Kolor ten dodatkowo wysmukli dolną część sylwetki, wydłuży nogi i odwróci uwagę od większej pupy. Dodatkową zaletą tych spodni jest też to, że cudownie zaznaczają talię nadając w ten sposób seksowne kształty klepsydry.

Jak nosić spodnie z wysokim stanem?

Spodnie z wysokim stanem muszą być przede wszystkim idealnie dopasowane. Guziki lub zamek nie mogą się rozchodzić, ponieważ podkreślisz wtedy, że spodnie są zbyt opięte, czyli za małe. Jeżeli jesteś kobietą o wąskich biodrach, możesz sobie pozwolić na dodatkowe kieszenie.

fot: screen Instagram

Spodnie z podwyższonym stanem zazwyczaj wykonuje się z denimu, dzianiny, lnu, a także delikatnych oraz lekkich tkanin Do nich możemy dobierać różne części garderoby. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy uzyskać efekt.

Bardzo modne są białe koszule zapinane pod szyję. W połączeniu z podwyższonymi spodniami wyglądają one bardzo dziewczęco oraz romantycznie. Gdy jednak chcemy się wygodnie, możemy włożyć zwykłą koszulkę. W tym sezonie znów modne będą luźne bluzeczki z poszerzanymi rękawami. Te także będą tworzyły ze spodniami z wysokim stanem idealne połączenie.

Spodnie z wysokim stanem z powodzeniem możesz wykorzystać w bardzo eleganckich zestawieniach. Czarne, klasyczne możemy założyć do prac, czy teatru lub nawet na spotkanie biznesowe Przykładowo białą koszulę lub golf wpuść do środka spodni, co dodatkowo wydłuży nogi. Do tego dodaj jeszcze czarne, klasyczne czółenka oraz czarna, małą torebkę. Takie zestawienie sprawdzi się na wiele okazji.

Na co dzień z pewnością przydadzą się dżinsy o podwyższonym stanie. Ten rodzaj spodni jest obecnie najbardziej popularny. Nic w tym dziwnego. Większość kobiet może nosić je do pracy, na zakupy, spotkania ze znajomymi, czy także do szkoły. Są one uniwersalne, dlatego łączyć je możemy z niemalże wszystkim.

Świetnie prezentują się i z koszulą i ze zwykłym t-shirtem. Modne są wszystkie odcienie denimu, jednak osoby, które chcą nieco wyszczuplić swoje nogi, mogą postawić na ciemne, granatowe spodnie. Osoby szczupłe mogą pozwolić sobie na jasne spodnie, nawet z modnymi przetarciami.

Jak widzisz spodnie z wysokim stanem – obojętnie dla kogo – potrafią zdziałać cuda. Sylwetka staje się dzięki nim bardziej proporcjonalna i szczuplejsza. Naprawdę warto zainwestować w ten krój, dlatego już teraz ruszaj w poszukiwaniu spodni z wysokim staniem. Gwarantujemy modowy sukces!

