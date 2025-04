Spodnie woskowane uszyte są z tkaniny, pokrytej specjalną błyszczącą powłoką. Wyglądają podobnie do modeli ze skóry, lecz są od nich wygodniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu.

Doskonale podkreślają kobiecą sylwetkę i są bazą wielu efektownych stylizacji. Podpowiadamy, jak je nosić oraz przeglądamy modele z nowych kolekcji.

Stylizacje z woskowanymi spodniami

Tego typu spodnie mają tyle samo zwolenniczek, co przeciwniczek. Wzbudzają kontrowersje, bo są szalenie seksowne, lecz mogą ocierać się o kicz. Doskonale podkreślają walory kobiecej sylwetki, eksponując zgrabne nogi i... pupę.

Najlepiej będą w nich wyglądać wysokie i smukłe panie. Nie oznacza to jednak, że są to spodnie, zarezerwowane dla modelek. Wszystko zależy od wybranego fasonu oraz doboru pozostałych elementów stroju.

Dopasowanymi

Jeśli zdecydujesz się na dopasowane spodnie woskowane bez wątpienia będziesz wyglądać hot! Najpopularniejsze są modele w kolorze czarnym lub granatowym. Zwykle są to jeansy, które pokryto połyskującą warstwą.

Połysk dodaje szyku, lecz może sprawiać, że figura będzie wyglądała na pełniejszą niż jest w rzeczywistości. Dlatego warto poznać zasady tworzenia stylizacji z błyszczącymi spodniami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Zależy ci, by twoje nogi wyglądały na dłuższe? Dobierz buty w tym samym kolorze. Błyszczące czarne spodnie będą dobrze wyglądać z botkami np. w stylu motocyklowym lub kowbojkami.

Masz świetne nogi, lecz chcesz ukryć okolice bioder i pośladków? Załóż modną bluzę oversize i postaw na buty na wysokich obcasach. Efekt gwarantowany.

Nie wiesz, co założyć na górę do spodni woskowanych? W tej roli sprawdzi się zarówno nieśmiertelny t-shirt z nadrukiem, szyfonowa bluzeczka we wzory, jak i klasyczna koszula. Oczywistym wyborem wydaje się również kultowa ramoneska. Stylizacja nabierze rockowego sznytu.

Luźnymi

Obcisłe spodnie damskie nie są dla ciebie? Wolisz coś bardziej swobodnego? Wybierz model o luźnym kroju. Mogą to być np. alladynki lub krój typu paper bag (z wysokim stanem i szerokim paskiem w talii).

Dla równowagi, górę wybierz bardziej opiętą. Może to być dzianinowy golf, krótka kurteczka lub body. Cokolwiek, co nada sylwetce smukłości.

Luźne spodnie aż proszą się o buty na obcasach. Ich rodzaj zależy od efekty, który chcesz uzyskać. Sprawdzą się zarówno ponadczasowe szpilki, jak i botki (konicznie ze spiczastym noskiem, który optycznie wydłuży nogi).

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Propozycje z sieciówek

Woskowane spodnie w stylu glamour można znaleźć w kolekcji niemal każdej marki odzieżowej. Kobiety uwielbiają je szczególnie w kolorze czarnym. Czerń zawsze dobrze wygląda, sprawdza się na wiele okazji, a do tego... optycznie wyszczupla.

Dostępne są różne fasony: dopasowane rurki, legginsy czy tregginsy. Obcisłe warto zestawiać z wyższymi butami, np.: botkami lub kozakami.

Dla odważniejszych kobiet projektanci przygotowali również spodnie w bardziej wyrazistych kolorach. W trendach jest bordo, które doskonale sprawdza się w czasie chłodniejszych pór roku.

Wciąż za mało hot? Wybierz czerwień. Możesz mieć pewność, że nie pozostaniesz niezauważona.

Najmodniejsze wzory spodni woskowanych zebrałyśmy na następnych stronach!

