Spodnie w kratkę to absolutny kanon mody damskiej. Kartka doskonale wpisuje się biurowy dress code. Jest odpowiednia do biura, na spotkania biznesowe i inne oficjalne okazje. Oto przegląd spodni w ten ponadczasowy, elegancki deseń.

Najmodniejsze spodnie w kratę

Klasyczne spodnie nigdy nie wychodzą z mody, a więc projektanci niemal w każdym sezonie oferują ich szeroki wybór. W trendach są ponadczasowe cygaretki, które idealnie nadają się do pracy. Można je nosić jako część biurowego garnituru lub osobo np. z białą koszulą.

Obecnie popularnie są również modele z wysokim stanem, który doskonale podkreśla walory kobiecej sylwetki. Świetnie wyglądają w połączeniu z dopasowaną górą np. golfem.

Najnowszym hitem są spodnie damskie z szerokimi nogawkami np. culottes. Tego typu fasony idealnie wpisują się w trend na lata 70., który pojawił się w sezonie jesień-zima 2019/2020.

Na następnych stronach znajdziesz 10 modeli z nowych kolekcji!

Jak nosić spodnie w kratę?

Możliwości jest wiele! Wszystko zależy od okazji i indywidualnych preferencji. Możesz zachować ich klasyczny charakter lub poddać się modzie na miksowanie stylów.

Oto kilka pomysłów na stylizacje:

Z biała koszulą , marynarką, szpilkami - idealny, ponadczasowy zestaw do biura. Mogą go nosić kobiety w każdym wieku.

, marynarką, szpilkami - idealny, ponadczasowy zestaw do biura. Mogą go nosić kobiety w każdym wieku. Z marynarką w identyczną kratę - taki garnitur również sprawdzi się biura. Dla kontrastu, możesz nosić go nie tylko z czółenkami, ale także... sportowymi sneakersami.

w identyczną kratę - taki garnitur również sprawdzi się biura. Dla kontrastu, możesz nosić go nie tylko z czółenkami, ale także... sportowymi sneakersami. Z furtką typu futerko , golfem, małą torebką - look a'la lata 70. jest teraz bardzo hot.

, golfem, małą torebką - look a'la lata 70. jest teraz bardzo hot. Z t-shirtem z nadrukiem, jeansową kurtką i trampkami - na mniej oficjalne okazje lub spotkania z przyjaciółmi.

Uwaga! Kratka jest klasyczna i ponadczasowa. Pasuje do każdego typu urody, ale... może optycznie dodawać kilogramów. Szczególnie, jeśli nosimy ją w dolnych partiach ciała. Oznacza to, że kupując spodnie w ten deseń, należy przyłożyć szczególną uwagę do fasonu, który powinien idealnie leżeć na sylwetce.

