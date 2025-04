Dzisiejsza moda pozwala na wszystko – są jednak fasony, które są bardziej pożądane, na topie. Wiele z nich znajdziecie w najnowszej kolekcji firmy Stradivarius.

Wybrałyśmy 10 hitów z jesiennej kolekcji Stradivariusa. Co wpadło nam w oko?

Modne fasony spodni ze Stradivariusa

Cygaretki – nie słabnie miłość do tego fasonu. Ich nogawki są wąskie i najczęściej kończą się w okolicy kostki. Wyglądają elegancko, szczególnie te ze sztywniejszego materiału, z zaprasowanym kantem i z paskiem. W kolekcji znajdziecie klasyczne, granatowe cygaretki do pracy, ale również bardziej szalone – w kwiaty do casualowych stylizacji.

Legginsy – równie nieśmiertelne. Ich popularność wzrosła ostatnio wraz z modą na stroje sportowe. Nas urzekły legginsy z kontrastowymi lampasami po bokach – sprytnie wydłużają nogi.

Carrot – to spodnie o zwężającej się ku dołowi nogawce. Mają zakładki z przodu i wygodne kieszenie po bokach. Dają wrażenie bardziej krągłych bioder, więc są szalenie kobiece. Doskonale wyglądają ze szpilkami lub elastycznymi botkami na obcasie.

Paperbag – to odmiana spodni carrot. Spodnie te mają wysoką talię, są mocno marszczone u góry i wiązane z przodu paskiem z materiału. Taki fason dobrze podkreśla talię i optycznie wydłuża nogi. Noś się je do bluzek wkasanych do spodni.

Szwedy – czyli spodnie o bardzo szerokich nogawkach. Dobrze wyglądać w nich będą wysokie kobiety. By nie zgubić proporcji sylwetki, dobierz do nich dopasowaną górę. W kolekcji Stradivariusa wypatrzyliśmy szare szwedy w drobną kratkę – eleganckie, dobre do białej koszuli lub sweterka przy ciele.

