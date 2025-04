Jeśli nie lubicie dżinsów i szukacie spodni równie uniwersalnych, co one, pomyślcie o cygaretkach. Pasują do większości typów sylwetek, są łatwe w stylizacji, a ich ponadczasowy styl sprawia, że pasują zarówno do pracy, na spacer, jak i imprezę. Możecie je nosić od rana do wieczora i zawsze wyglądać świetnie oraz stylowo.

Najmodniejsze spodnie z kolekcji Solara

Wielbicielki starych filmów i klasyki mody rozpoznają je od razu – cygaretki były ulubionym fasonem spodni noszonym przez Audrey Hepburn, prawdziwym hitem mody lat pięćdziesiątych. Ich krój wyróżnia się nogawką o długości kończącą się tuż nad kostką, zwężaną łydką i dosyć wysokim stanem podkreślającym talię oraz kształt bioder i pupy. Szyte są z mieszanek wełny, a prasowane w typowy dla eleganckich spodni kant. To właśnie tkaninie, kantowi i nietypowemu krojowi zawdzięczają niesamowitą uniwersalność oraz nieprzemijającą popularność.

Nam szczególnie spodobały się cygaretki we wzory, które uatrakcyjnią wasze zimowe zestawy. W kolekcji Solara znajdziemy wysmuklające prążki, modną kartę w wielu wariantach i motywy roślinne. Pamiętajcie, żeby do wzorzystych spodni dobrać gładką, jednobarwną górę. Ta długość spodni świetnie wygląda z botkami.

Każda kobieta może je nosić z powodzeniem. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że jest to krój, który nie ma ukrywać mankamentów figury, a raczej podkreślać damskie krągłości. Najlepiej oczywiście zaprezentują się na długich nogach, u osób wysokich i średniego wzrostu. Dodadzą kształtów nawet chłopięcej sylwetce. Osoby niskie, z krągłościami, powinny zestawiać je z wysokimi obcasami i górą w podobnym kolorze. Pozwoli to optycznie wydłużyć i wysmuklić sylwetkę, podobnie jak zaprasowany kant.

