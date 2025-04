Lubimy nosić spodnie, bo są wygodne, a jesienią i zimą świetnie chronią przed chłodem. Tylko jakie fasony są obecnie na topie i jakie modele warto mieć w swojej szafie? Jedno jest pewnie. Wszystkie najmodniejsze propozycje znajdziecie w nowej kolekcji Reserved.

Modne spodnie na jesień z Reserved

Sezon jesień-zima 2017/2018 to według najnowszych trendów czas luzu i swobody. Wśród propozycji znanych marek wyraźnie widać nawiązania do mody męskiej. Hitem są marynarki w kratę i szerokie spodnie, które są bardzo łaskawe dla figury. Większość kobiety wygląda w nich zniewalająco.

Kolejną propozycją są stylowe cygaretki. To eleganckie i proste spodnie wykonane z materiału. Zazwyczaj kończą się tuż przed kostką i mają długość 7/8. To bardzo interesujący element garderoby, który największą popularność zdobył w latach 50. ubiegłego wieku. Bardzo ciekawe jest, że kiedyś cygaretki były modelem unisex i chodzili w nich również panowie. Można było w nich spotkać m.in. Elvisa Presleya i członków zespołu The Beatles.

Kiedyś wzorzyste spodnie były zarezerwowane na sezon wiosna-lato. Jednak w tym roku będą towarzyszyły nam również w czasie jesienno-zimowych miesięcy. Jaki print najlepiej wybrać? Ten rok należy do kraty, kwiatów i grochów. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie dodać sobie kilka dodatkowych kilogramów, to wybierajcie większe wzory, a jeżeli chcecie optycznie się wyszczuplić, to postawcie na te mniejsze.

