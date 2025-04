Moda musi sobie jakoś radzić. I tak jak w urodzie nie ma już jedynie balsamów do ciała, a sorbety, kremy-esencje, masła i inne, tak w modzie nie ma już jedynie spodni. Branża musi sobie jakoś radzić i wymyśla nowe określenia na rzeczy, które znamy od lat. Tak właśnie stało się w przypadku spodni koktajlowych.

Spodnie koktajlowe - imprezowy niezbędnik

To, że gwiazdy na czerwonych dywanach noszą nie tylko sukienki wiemy od lat. Spodnie nie są już imprezowym faux pas a bardzo modnym elementem garderoby. Spodnie koktajlowe zdaniem stylistów różnią się od spodni na co dzień... wyjątkowością. Są to modele z ekstrawaganckich materiałów, z połyskiem lub ozdobione wzorami. Reasumując... wszystkie te, które są zbyt odważne, by nosić je np. do biura.

Wbrew pozorom spodnie koktajlowe to najlepsze rozwiązanie na zimowe imprezy. Wyglądamy w nich wieczorowo, a do tego nie jest nam zimno ;)

1. rozszerzane spodnie bizuu, ok. 990 zł, 2. połyskujące cygaretki Zara, ok. 139 zł, 3. wzorzyste spodnie H&M, ok. 139 zł, 4. zielone spodnie Marlu, ok. 690 zł - kolaż Polki.pl

Moda w tych czasach nie zna granic i skoro mężczyźni noszą trampki i kolorowe skarpetki do garnituru, my możemy tak samo szaleć z biurowym wizerunkiem. Jednak dla tych, których pracowniczy dress code obowiązuje bez wyjątków mamy pomysł, by sukienki koktajlowe zamienić na spodnie. Stylowy efekt gwarantowany.

Jak nosić spodnie na wyjątkowe okazje?

Na wieczorne wyjście do teatru, czy na randkę polecamy spodnie w kant. Każdej stylizacji nadadzą wyjątkowości i eleganckiego sznytu. Dla odważniejszych polecamy szwedy, rozszerzane i ekstrawaganckie propozycje, które na pewno zwrócą uwagę innych. No i oczywiście modele w odważne wzory. Szalejmy z wizerunkiem póki trendy nam na to pozwalają.

Zobaczcie jak spodnie koktajlowe noszą gwiazdy na czerwonych dywanach.

Od lewej: Meryl Streep, Kristen Stewart, Elisabeth Hurley, Katy Perry, Weronika Książkiewicz - fot. ONS.pl