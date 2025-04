W tym sezonie stawiamy na niebanalne, modne i kobiece spódnice, które potrafią odmienić każdą stylizację. Aby ułatwić wam odnalezienie najładniejszego modelu, przejrzałyśmy ofertę marki Zara i wybrałyśmy dla was najciekawsze propozycje. Ciekawe?

Modne spódnice z jesienno-zimowej kolekcji marki Zara

O spódnicach pisałyśmy już wiele razy. Pewnie doskonale wiecie, że na topie są romantyczne solejki i kobiece midi. Na szczęście to nie są jedyne fasony dostępne na sklepowych półkach. Co jeszcze znajdziecie w popularnych sieciówkach?

W sezonie jesień-zima 2017/2018 królują kwiaty i efektowne hafty, których nie mogło zabraknąć również na tym elemencie damskiej garderoby. Takie spódnice doskonale wyglądają z gładkim swetrem lub golfem oversize i kozakami na obcasie. Jeżeli taka propozycja do was nie trafia to może zdecydujecie się na gładki top, ramoneskę lub kurtkę dżinsową i klasyczne szpilki. Lubicie bawić się modą? Wzorzystą spódnicę zestawcie z luźną koszulą i elastycznymi botkami.

Chyba żadna inna spódnica nie jest w stanie wyeksponować nóg lepiej niż mini. Jest świetną propozycją dla pań, które chcą się pochwalić zgrabnymi i wytrenowanymi nogami. Jesienią i zimą noście je z luźną górą i kozakami za kolano. Dzięki temu nie będziecie wyglądały wyzywająco, a modnie i stylowo.

