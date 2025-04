Jedna niebanalna rzecz w stroju wystarczy, by awansował on do rangi supermodnego. My stawiamy tym razem na oryginalne spódnice, których sporo w kolekcji Stradivariusa. Wybraliśmy dla was, naszym zdaniem, najciekawsze.

Mocnym trendem w tym sezonie są hafty – nie mogło ich więc zabraknąć na spódnicach. Doskonale wyglądają na dżinsowym materiale, choć niekoniecznie granatowym. Spódnice z haftem pasują do strojów w stylu country: białych koszul, zamszowych kurtek, toreb z frędzlami i butów kowbojek. Możesz też zestawić ją z gładkim, ciemnym swetrem i pozwolić jej być kluczowym elementem stylizacji.

Warto zwrócić też uwagę na spódnice z frędzlami. Ten dodatek u jej dołu lub po bokach to również hit sezonu. Frędzelki radośnie poruszają się przy każdym kroku dodając sylwetce lekkości. Tego typu spódnice dobrze łączą się z dzianiną i skórą: licową lub zamszową.

W kolekcji znajdziemy również plisowane spódnice. Są to solejki o długości midi, które przywołują styl retro, jednak są noszone bardziej nonszalancko, do oversizowych gór. Spódnice z szerszymi plisami będą prezentować się dziewczęco ze zwykłym t-shirtem i kardiganem.

