Tradycyjne, ponadczasowe i niezwykle kobiece. Załóż spódnicę bez względu na okazję. Wybierz idealną długość i fason.

Spódnice z kolekcji Solar

Chcesz dodać odrobinę kobiecości swoim stylizacjom, to koniecznie wybierz spódnicę. Może być krótka, do kolan, do łydek lub kostek. Wąska lub rozkloszowana. Nam do gustu przypadła lekka i zwiewna spódnica tiulowa. Znakomicie będzie wyglądać z dopasowanym golfem i żakietem do pracy, z kozakami i grubym swetrem na spacer czy satynowym topem i szpilkami na wieczór. Lubimy rzeczy, które można nosić od rana do wieczora przez cały rok i świetnie wyglądać.

Wśród propozycji Solar dominują spódnice do kolan i to te wąskie. Warto sprawić sobie taki model, ponieważ ołówkowe spódniczki będą hitem kolejnego sezonu. To idealny wybór, aby wyeksponować kobiece atuty i jednocześnie wyglądać klasycznie i elegancko.

Pamiętaj, aby fason spódnicy dobierać do figury. Idealny model zatuszuje mankamenty sylwetki i podkreśli jej zalety. Potrafi optycznie odjąć kilka centymetrów w biodrach, wyrzeźbić talię osy i sprawić, że nogi będą "sięgać nieba’’.

Jeśli masz krótkie, niezgrabne nogi dobrze będziesz się prezentować w spódnicy o prostej, klasycznej linii, bez ozdób i dużych wzorów, np. ołówkowej lub typu tuba. Spódnicę możesz zestawiać z bluzkami, żakietami lub wdziankami sięgającymi maksymalnie do linii bioder.

Twoje pośladki są płaskie? Na zimę możesz wybierać spódnice uszyte z grubych, fakturowych tkanin. Powinny się układać miękko na sylwetce, lecz się nie opinać na niej. Idealne będą też spódnice typu baskinka lub z naszywanymi kieszeniami z tyłu. Do spódnicy dobieraj krótkie bluzki, te dłuższe wkładaj do środka.

A co z szerokimi biodrami? Ten mankament możesz zamaskować spódnicą, która nie przylega do bioder, długość jej jest dowolna. Może to być spódnica z karczkiem , od którego odchodzi rozszerzany dół, np. z kontrafałdą.

