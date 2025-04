Zastanawiasz, czy nie jest oby za zimno na spódnicę? Grube rajstopy i kozaki pozwolą rozwiązać ci ten problem. Z myślą o was wybrałyśmy najciekawsze modele z najnowszej, jesienno-zimowej kolekcji Pull&Bear.

Reklama

Jakie ubrania i dodatki warto mieć jesienią? Mamy dla was 8 hitów z nowej kolekcji Pull&Bear

Spódnice z najnowszej kolekcji Pull&Bear

Jeśli chcesz dodać odrobinę kobiecości swoim stylizacjom, to koniecznie postaw na spódnicę w wersji mini. A jest w czym wybierać: dżinsowe, z falbanami, skórzane, w kratę czy tak teraz modne lakierowane spódniczki. Dzięki nim wyeksponujesz zgrabne nogi. My najbardziej lubimy je nosić z butami na wysokich obcasach. Wtedy nasze nogi sięgają aż do nieba.

Najbardziej kobiecym modelem według nas jest ołówkowa spódnica, pięknie podkreślająca kobiecą sylwetkę. Najczęściej kojarzona jest ze stylem biurowym. Nic bardziej mylnego. Pasuje prawie do każdej sylwetki i na każda okazję. Świetnie prezentuje się wersji wieczorowej ze szpilkami i topem, eleganckiej z białą koszulą, rockowej z glanami i ramoneską czy sportowej z trampkami i bluzą z kapturem. To oczywiste, że nie może jej zabraknąć i w waszej szafie. Nam szczególnie spodobał się dzianinowy model midi w czarnym kolorze. A wam? Może być wręcz niezastąpiony, nie tylko w tym sezonie.

Reklama

Seksowne mini, stylowe solejki i eleganckie midi! 14 ciekawych modeli spódnic z nowej kolekcji Reserved