Sylwester ma w sobie coś magicznego — zaczynamy wszystko od nowa, z czystą, kartą, z głową pełną marzeń i planów, dlatego warto uczcić ten dzień, w czymś naprawdę wyjątkowym. W końcu jaki sylwester, taki cały rok ;). Jeśli sukienka (sukienki na sylwestra 2022/2023) lub kombinezon (kombinezony na sylwestra 2022/2023) nie są w tym roku opcją dla ciebie i szukasz czegoś innego, co powiesz na to, żeby bohaterką twojej tegorocznej, imprezowej kreacji była spódnica? Masz wiele opcji do wyboru: obsypaną brokatem, metaliczną, cekinową, satynową, tiulową, mini, midi, maxi...

Spódnice sylwestrowe możesz łączyć ze wszystkim: z eleganckim t-shirtem, swetrem, topem lub pójść na całość — założyć piękny, koronkowy biustonosz i zarzucić na niego marynarkę oversize. Niektóre modele działają też w codziennych stylizacjach do biura, na kawę czy na spacer.

Przewiń w dół i zobacz, gdzie kupić najmodniejsze spódnice na sylwestra 2022/2023.

Świeć jasno, dzięki hipnotyzującym cekinom. Lśniąca spódnica to klasyka, z którą będziesz gotowa na każde wyjście. Bonus? Jej czas nie mija wraz z powrotem do domu po imprezowej nocy. Wykorzystaj ją później w codziennych zestawach i noś z oversize'owym swetrem lub bluzą z kapturem.

fot. Cekinowa spódnica H&M, cena: 139,99 zł/materiały prasowe

Super opcją na wieczorne wyjście będzie też ołówkowa, cekinowa spódnica z frędzlami. Zestaw ją z cekinową górą, jeśli chcesz maksymalnego blasku lub z satynowym topem, gdy zależy ci na bardziej stonowanym wyglądzie.

fot. Ołówkowa cekinowa spódnica midi z frędzlami Gina Tricot, cena: 219 zł/materiały prasowe (zalando.pl)

Zachowaj przytulność, nie rezygnując z blasku. Aby uzyskać w pełni imprezowy zestaw, uroczą, pluszową spódnicę z najnowszej kolekcji H&M połącz z brokatowym swetrem w tym samym stylu.

fot. Brokatowa spódnica H&M, cena: 129,99 zł/materiały prasowe

Inna propozycja na sylwestrową imprezę? Metaliczna spódnica. Zachowaj prostotę, łącząc ją z klasycznym t-shirtem lub gładkim, dopasowanym czarnym golfem albo idź na całość i zdecyduj się na połyskujący top.

fot. Metaliczna spódnica mini 4th & Reckless, cena: 219 zł/materiały prasowe

Spódnice sylwestrowe nie zawsze muszą błyszczeć. Stylową opcją będzie też minispódnica zdobiona złotym łańcuchem, którą wypatrzyłyśmy w ofercie Mango. Dodaj do niej satynową koszulę lub imprezowy top.

fot. Minispódnica z ozdobnym łańcuchem MANGO, cena: 169,99 zł/materiały prasowe

Najprostszą, najbardziej uniwersalną i prawdopodobnie najlepszą opcją na sylwestra jest satynowa spódnica midi. Gdziekolwiek się nie wybierzesz, będzie dobrze wyglądać, a przy okazji jest bardzo łatwa w stylizacji — możesz łączyć ją ze wszystkim.

fot. Satynowa spódnica ołówkowa Samsøe Samsøe, cena: 489 zł/materiały prasowe

Ta połyskująca, plisowana spódnica jest wprost stworzona do tańca! Upiększ ją satynowym topem w szampańskim kolorze i złotymi dodatkami.

fot. Metaliczna plisowana spódnica WEEKEND Max Mara, cena: 1 279 zł/materiały prasowe

Chcesz rozpocząć Nowy Rok w najlepszym stylu? Ta tiulowa, falbaniasta spódnica będzie właściwym wyborem. Idealna na bal. Załóż do niej efektowny top np. satynowy lub cekinowy.

fot. Długa tiulowa spódnica z falbanami MASCARA, cena: 759 zł/materiały prasowe

