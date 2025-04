Modna spódnica to często podstawowy element wielu wiosennych stylizacji. Jakie modele są teraz na topie? Na jakie szczególnie warto zwrócić uwagę? Specjalnie dla ciebie przejrzałyśmy ofertę House i wybrałyśmy najciekawsze modele z nowej kolekcji.

Reklama

Modne spódnice z wiosennej kolekcji House

Najbardziej kobiecym modelem z pewnością jest ołówkowa spódnica, która jeszcze do niedawna była kojarzona ze stylem biurowym. Nic bardziej mylnego. Pasuje prawie do każdej sylwetki i na każda okazję. Świetnie prezentuje się wersji wieczorowej ze szpilkami i topem, eleganckiej z białą koszulą, rockowej z glanami i ramoneską czy sportowej z trampkami i bluzą z kapturem. To oczywiste, że nie może jej zabraknąć i w twojej szafie. Nam szczególnie spodobał się dżinsowy model z modnymi przetarciami. A wam?

Ołówkowa spódnica najlepiej sprawdza się u kobiet o proporcjonalnej sylwetce. Mogą ją nosić również panie o sylwetce przypominającej literę A tzw. "gruszki’’ lub literę H, bez wyraźnego wcięcia w talii. Tego modelu powinny zaś unikać kobiety o figurze V oraz te o masywnych łydkach.

Jeśli chcesz dodać odrobinę kobiecości swoim stylizacjom, to postaw na spódnicę w wersji mini. Dzięki nim wyeksponujesz zgrabne nogi. Zwłaszcza, jeśli zestawisz je z butami na wysokich obcasach.

Wiosną szczególnie modne są spódnice plisowane, urocze, kolorowe i bardzo retro! Dodają dziewczęcego powabu, sprawdzą się również w wielu stylizacjach. Kobiety szczególnie upodobały sobie modele o długości midi, które są najbardziej stylowe. Skuś się na plisowane spódnice, które sprawią, że będziesz wyglądać lekko i zwiewnie!

Wybierając jasny model w jednolitym kolorze, dobrze jest wybrać dla kontrastu ciemną górę. Odwrotną zasadę stosuj, decydując się na wzorzystą midi i top pasujący kolorem do printów na spódnicy. "Pliski’ poszerzają dół sylwetki, więc jeśli posiadasz szerokie biodra, wybierz model z elastycznym pasem.

Zastanawiasz się, jakie buty będą pasować do tego rodzaju spódnicy? Warto postawić na klasykę, czyli baleriny bądź płaskie sandały. Wysokie obcasy również nie zaszkodzą – im bardziej wydłużymy nogi tym lepiej. My najbardziej lubimy nosić je ze sportowym obuwiem, np. sneakersami czy trampkami.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

Chcecie wyglądać kobieco, modnie i stylowo? W tym sezonie wystarczy jeden ciuch! Ubrania zdobione tym wzorem optycznie wysmuklają. Przekonajcie się same!Te buty królują na ulicach! Znajdziesz je w wiosennej kolekcji popularnej sieciówki