Modna spódnica może być najważniejszym elementem wielu jesienno-zimowych stylizacji. Jakie modele są teraz na topie? Na jakie warto zwrócić uwagę w czasie zakupów? Specjalnie dla was przejrzałyśmy ofertę H&M i wybrałyśmy najciekawsze modele z nowej kolekcji.

Modne spódnice z jesiennej kolekcji H&M

Najbardziej elegancką damską spódnicą jest ta o ołówkowym kroju. Jeszcze niedawno była kojarzona głównie biurowym uniformem. Na szczęście te czasy już minęły. Obecnie ten fason jest świetnym pretekstem do zabawy modą. Najlepiej sprawdza się u kobiet o proporcjonalnej sylwetce. Mogą ją nosić również gruszki i panie o figurze prostokąta, bez wyraźnego wcięcia w talii. Za to powinny jej unikać panie z szeroką górą i wąskim dołem sylwetki. Nie sprawdzi się również u kobiet o masywnych łydkach.

Po kilku latach nieobecności do łask wraca romantyczna solejka, czyli spódnica zdobiona drobnymi plisami. Swoją największą popularność zdobyła w lata 70. ubiegłego wieku. Teraz opanowała wszystkie sieciówki, a co za tym idzie również ulice. Kobiety szczególnie upodobały sobie modele o długości midi, które są najbardziej stylowe. My najbardziej lubimy nosić je z kozakami na obcasie i swetrami oversize.

