Noś spódnicę bez względu na okazję. Zwłaszcza teraz, gdy na dworze robi się ciepło. Zastanawiałaś się kiedyś, jaki fason i długość są najodpowiedniejsza dla ciebie? Nie? To dobry moment, by nadrobić zaległości! My stawiamy na bezpieczne i modne długości – midi i maxi.

Spódnice midi na wiosnę 2018

Sięgają do połowy łydki, przez większość kobiet ta długość uważana jest za uniwersalną i najbezpieczniejszą. Owszem, jeśli wiesz jaki fason jest dla ciebie najlepszy i z czym ją łączyć. W przypadku tej długości istnieje ryzyko optycznego skrócenia nóg. Jeśli więc decydujesz się na midi, a jesteś niskiego lub średniego wzrostu, postaw koniecznie na wysoki obcas.

Choć długość ta kojarzona jest ze stylizacjami oficjalnymi i biznesowym dress code’m, drzemie w niej naprawdę duży potencjał. Dlaczego? Otóż genialnie eksponuje nogi. Model z podwyższonym stanem może świetnie zaznaczyć talię, a ołówkowy fason z pewnością podkreśli krągłości. Uniwersalizm midi wynika z tego, że sprawdzi się podczas każdej okazji. Wszystko zależy od tego, jak dobierzesz pozostałe elementy zestawu i dodatki.

Spódnice maxi na wiosnę 2018

Model, który jest nieoceniony, gdy słupki rtęci pokazują wysokie temperatury. Jest świetnym rozwiązaniem na wakacyjne wyjazdy, plażę lub imprezy. Maxi to bardzo długa spódnica sięgająca ziemi, najczęściej szeroka i zwiewna. Całkowicie zakrywa nogi.

Długość ta jest numerem jeden dla wysokich i smukłych kobiet. Jeśli należysz do tego grona, możesz z powodzeniem zestawić ją nawet z płaskim obuwiem. Niższe z nas powinny postawić na maxi i buty na obcasie – koturnie lub szpilce – by nie zaburzyć proporcji sylwetki.

Długość do ziemi jest znakomitą propozycją dla pań, które chcą zamaskować dodatkowe kilogramy, masywne uda lub łydki. Dostępnych jest wiele fasonów maxi: mogą być proste jak tuba, typu syrena czyli rozszerzane od kolan lub w kształcie litery A. Wybierz ten, który najlepiej spełnia swoją rolę: maskuje niedoskonałości i podkreśla atuty sylwetki.

Rada stylistki!

Dobierając długość spódnicy musisz przyjrzeć się swoim nogom. Możesz zrobić prosty test. Załóż długą spódnicę i stań przed lustrem. Powoli podnoś ją do góry cały czas obserwując swoje odbicie. Na wysokości, na której twoje nogi będą wydawały ci się najszczuplejsze, spódnica powinna się kończyć.

Najmodniejsze spódnice C&A

Jakie spódnice są teraz na topie? Na jakie warto zwrócić uwagę w czasie zakupów? Specjalnie dla was przejrzałyśmy ofertę C&A i wybrałyśmy najciekawsze modele z nowej kolekcji. Większość jest w jasnych, pastelowych kolorach idealnych na wiosnę i lato. Nie zabraknie tu lekkich, zwiewnych spódnic sięgających do ziemi czy tiulowych za kolano. Nam szczególnie do gustu przypadły płócienne modele, a szczególnie te w stylu safari lub z ozdobnymi plisami. Lubimy klasykę i prostotę. Można je nosić nie tylko do pracy.

