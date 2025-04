Spódnica do znakomita alternatywa dla spodni, ale zdecydowanie bardziej kobieca. A bogactwo fasonów może zachwycić. Z pewnością każda z nas wśród propozycji Bonprix znajdzie idealny krój i długość dla siebie.

Reklama

Bonprix ma w ofercie ubrania dla każdego. Zobaczcie ich najnowsze propozycje!

Spódnice z najnowszej kolekcji Bonprix

Jeśli chcesz dodać odrobinę kobiecości swoim stylizacjom, to koniecznie wybierz spódnicę. Może być krótka, do kolan, do łydek lub kostek. Wąska lub rozkloszowana. Nam do gustu przypadła spódnica asymetryczna, z krótkim przodem i długim tyłem. Świetnie będzie wyglądać z kozakami i grubym, wełnianym golfem.

Pamiętaj, aby fason spódnicy dobierać do figury. Idealny model zatuszuje mankamenty sylwetki i podkreśli jej zalety. Potrafi optycznie odjąć kilka centymetrów w biodrach, wyrzeźbić talię osy i sprawić, że nogi będą "sięgać aż do nieba’’.

Jeśli masz krótkie nogi dobrze będziesz się prezentować w spódnicy o prostej, klasycznej linii, bez ozdób i dużych wzorów, np. ołówkowej lub typu tuba. Spódnicę możesz zestawiać z bluzkami, żakietami lub wdziankami sięgającymi maksymalnie do linii bioder.

Twoje pośladki są płaskie? Na zimę możesz wybierać spódnice uszyte z grubych, fakturowych tkanin. Powinny się układać miękko na sylwetce, lecz się nie opinać na niej. Idealne będą też spódnice typu baskinka lub z naszywanymi kieszeniami z tyłu. Do spódnicy dobieraj krótkie bluzki, te dłuższe wkładaj do środka.

A co z szerokimi biodrami? Ten mankament możesz zamaskować spódnicą, która nie przylega do bioder, długość jej jest dowolna. Może to być spódnica z karczkiem , od którego odchodzi rozszerzany dół, np. z kontrafałdą. By spódnica tuszowała biodra, powinna być uszyta z miękkich, ale niezbyt cienkich tkanin.

Gdy chcesz ukryć masywne uda, wyeksponuj talię. Efekt ten pomogą ci osiągnąć tak modne rozkloszowane spódnice. Żakiet, bluzka czy sweterek nie mogą być zbyt długie, nie powinny opierać się na biodrach.

Reklama

Mini czy midi? Zobacz jaki model spódnicy z kolekcji Pull&Bear pasuje do ciebie najlepiej