Spódnice w kratę nigdy nie wychodzą z mody. To klasyka współczesnej mody damskiej. Krata to ponadczasowy wzór, który wpisuje się w nawet najbardziej restrykcyjny dress code. Dlatego to idealny wybór do pracy lub spotkanie biznesowe. Jednak w nowym sezonie styliści zalecają, by nosić ją również na co dzień w nieoczywistych połączeniach.

Najmodniejsze spódnice w kratę na jesień-zimę 2019/2020

Wybór jest ogromny, jednak prym wiedzie tradycyjna elegancja, która doskonale komponuje się z kraciastymi deseniami. W trendach są fasony ołówkowe i z wysokim stanem. Tego typu kroje doskonale podkreślają linię biodra-talia, dlatego uchodzą za bardzo kobiece.

Popularnością cieszą się również modne spódnice plisowane, szczególnie te o długości midi i maxi. Tworzą piękne stylizacje z dzianinami, zamszem i hitowymi kożuszkami.

Hitem ostatnich miesięcy są również modele z guzikami. Są eleganckie i klasyczne. Świetnie pasują do stylu biurowego. Szczególnie jeśli idą w parze ze stonowanym kolorem: granatem, szarością czy czernią.

Do czego nosić spódnicę w kratę?

Jej uniwersalność sprawia, że możliwości jest mnóstwo. Najlepiej wygląda w zestawach z klasycznymi ubraniami: koszulami, marynarkami i żakietami. W roli dodatków dobrze sprawdzą się klasyczne szpilki lub czółenka.

Światowi projektanci i styliści zachęcają do modowych eksperymentów. Kratka równie dobrze pasuje do codziennego stylu casual, hitowego grunge, a nawet do zestawów z nutką boho. Wszystko zależy od twojej modowej wyobraźni.

Pomysły na stylizacje:

Z białą koszulą , żakietem, szpilkami - idealny zestaw do pracy w biurze.

, żakietem, szpilkami - idealny zestaw do pracy w biurze. Z dzianinowym golfem i botkami - dobierz elementy kolorystycznie, a zyskasz elegancki look.

i botkami - dobierz elementy kolorystycznie, a zyskasz elegancki look. Z t-shirtem z nadrukiem, ramoneską, traperami - stylizacja z rockowym pazurem.

