Spódnica tiulowa kojarzy się z baletnicami, sukniami ślubnymi i wieczorowymi. Pozwala każdej kobiecie choć raz w życiu poczuć się jak księżniczka. Tiul doskonale sprawdza się na wielkie wyjścia: wesele, imprezę, sylwestra itp. Radzimy, jak stylizować spódnicę z tiulu oraz zdradzamy, jakie modele są obecnie modne.

Rozłożysta spódnica to specyficzny fason, z którym należy obchodzić się ostrożnie. Wysokie i szczupłe kobiety mogą pozwolić sobie na wiele różnorodnych stylizacji. Jednak nie każda z nas ma tyle szczęścia.

Jeśli jesteś niska, pamiętaj, by do spódnicy z tiulu nosić buty na wysokich obcasach, które dodadzą wzrostu i lekkości. Ta zasada tyczy się również pań, które są krępej budowy ciała. Największe niebezpieczeństwo stwarza tiulowa spódnica mini, który może niepotrzebnie uwydatnić szerokie biodra.

Ale uwaga, jeśli mankamenty urody są nieznaczne, tiul zadziała na korzyści. Skutecznie ukryje niedoskonałości figury w fałdach materiału. Należy pamiętać, by wybrać spódnicę, która nie ma zbyt wielu warstw.

Tiul to niezwykle kobiecy materiał. Jest lekki, zwiewny, lekko przezroczysty i szalenie romantyczny. Dodaje dziewczęcego wdzięku, a jednocześnie jest bardzo zmysłowy. Jego dużą zaletą jest fakt, że pięknie układa się w tańcu, dzięki czemu doskonale sprawdza się na potańcówki.

Przez to spódnice z tiulu uważane są za wieczorowe. Ponieważ są bardzo efektowne, to zwykle stanowią główny element stroju na ważną imprezę. Zastanawiasz się, co pasuje do tiulowej spódnicy? Podsuwamy kilka propozycji.

Pomysły na stylizacje z tiulową spódnicą:

Z elegancką bluzką - ponadczasowe połączenie, do którego będą pasować eleganckie buty: czółenka, szpilki lub sandałki na obcasach.

- ponadczasowe połączenie, do którego będą pasować eleganckie buty: czółenka, szpilki lub sandałki na obcasach. Z topem i żakietem - stonowany zestaw na różne okazje. Nonszalancka wariacja na temat klasycznego połączenia.

- stonowany zestaw na różne okazje. Nonszalancka wariacja na temat klasycznego połączenia. Z t-shirtem i trampkami - look w stylu casualowym. Dobry na imprezę w gronie znajomych lub dyskotekę.

- look w stylu casualowym. Dobry na imprezę w gronie znajomych lub dyskotekę. Z ramoneską i botkami - propozycja z rockowym sznytem. Dla odważnych kobiet, które lubią wyraziste stroje.

Zastanawiasz się, gdzie kupić spódnice tiulową? Znajdziesz je w sieciówkach oraz sklepach internetowych. Największy wybór zwykle jest w okresie sylwestrowo-karnawałowym, a także wiosną i latem, kiedy trwa sezon ślubny.

Największym powodzeniem cieszą się rozkloszowane spódnice tiulowe, najczęściej są one szyte z koła. Pięknie układają się w ruchu, przez co są chętnie wybierane np. na wesela.

Najbardziej stylowe są spódnice w kolorze pudrowego różu. Przypominają tę, którą nosiła bohaterka słynnego serialu „Seks w wielkim mieście”, Carrie Bradshaw. Na topie są również odcienie mięty, szarości, bieli i czerni. Nie brakuje również mniej oczywistych kolorów takich jak turkus czy granat.

Producenci oferują spódnice z tiulu o długości mini, midi i maxi. Najchętniej kupowane są te sięgające tuż za kolano. To model w stylu lat 50., który mogą nosić kobiety o każdym typie sylwetki. Jednak niewysokie panie powinny pamiętać o butach na wysokich obcasach.

Na następnych stronach znajdziesz przegląd stylowych spódnic z tiulu!

