Spódnica jeansowa to jeden z największych hitów sezonu wiosna-lato 2020. Nie ma znaczenia, jaki model wybierzesz, najważniejsze, żeby był wykonany z niebieskiego denimu. My w tym sezonie postanowiłyśmy kupić przylegającą do ciała spódnicę do połowy uda.

Bardzo ładną wypatrzyłyśmy w H&M za 129,99 zł, jednak nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie chciały kupić jej taniej. Na szczęście identyczną udało się nam znaleźć w letniej kolekcji Pepco za jedyne 29,99 zł.

Jeansowa spódnica z H&M vs. jeansowa spódnica z Pepco

Obydwie spódnice spełniają wszystkie nasze wymagania i są równie ładne. Różną się jedynie (odrobinę) kolorem, ale biorąc pod uwagę, że model z Pepco jest tańszy o 100 zł, wybór wydaje się jasny. Zresztą zobaczcie same.

fot. Materiały prasowe Pepco i H&M

Jeansowa spódnica z Pepco (po lewej stronie) jest wykonana z materiału z wysoką zawartością bawełny. Ma w składzie również elastan, który sprawie, że bardzo ładnie przylega do sylwetki i podkreśla jej atuty. Jest dostępna w rozmiarze od S do XXL i kosztuje 29,99 zł. Jedynym minusem jest fakt, że Pepco nie prowadzi sprzedaży przez internet i trzeba wybrać się do sklepu stacjonarnego.

Spódnica z H&M (po prawej stronie) jest wykonana z elastycznego denimu, który częściowo pochodzi z recyklingu. Ma 5 kieszeni, rozporek na suwak i guzik oraz ozdobne przeszycia. Jest dostępne w rozmiarach 32-50 i można ją kupić w sklepie internetowym marki. Niestety za nią trzeba zapłacić znacznie więcej niż za model z Pepco. Kosztuj 129,99 zł.

Naszym zdaniem w tym wypadku nie ma sensu przepłacać. Zaoszczędzone 100 zł można wydać na plisowaną spódnicę z Lidla i wyszczuplające spodnie dżinsowe z Lidla.

Jak stylizować jeansową spódnicę?

Jeansowa spódnica była najpopularniejsza w latach 80. i 90. Później na wiele lat popadła w niełaskę, żeby wrócić w wielkim stylu. Teraz to jeden z najmodniejszych ciuchów, który chce mieć w szafie każda stylowa kobieta.

Spódnica wykonana z denimu daje bardzo dużo możliwości, ale nie ma co ukrywać, że najlepiej pasuje do stylu casualowego. To świetna baza codziennych stylizacji. Jeżeli nie wiesz do końca, z czym ją nosić, poszukaj inspiracji na Instagramie lub Pintereście.

Nie masz na to czasu i ochoty? Postaw na uniwersalne zestawy, które zawsze będą dobrze wyglądały. Noś ją z obcisłym topem, dżinsową kurtką i ulubionymi sneakersami. W chłodniejsze dni połącz ją z luźnym swetrem i kozakami na słupku lub botkami.

Równie dobrze wypadnie z bieliźnianym topem na cienkich ramiączkach, sandałkami na obcasie, torebką na łańcuszku i złotą biżuterią.

