Dresowa spódnica to rzecz, którą każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. To kanon mody casualowej, w której ważna jest przede wszystkim wygoda. Istnieją różne modele spódnic z popularnej dresówki: mini, midi, ołówkowe, rozkloszowane, z lampasami, troczkami itd. Jaką wybrać i z czym ją nosić, by wyglądać stylowo?

Stylizacje ze spódnicą dresową

Spódnica dresowa sprawdzi się na wiele okazji. Jest idealną bazą stylizacji casualowych, lecz - przy odpowiednim doborze dodatków - sprawdzi się w stylu glamour, a nawet eleganckim. Wszystko zależy od pozostałych elementów stroju. Zupełnie inaczej będzie wyglądała ze sportowymi butami, a inaczej - z wysokimi obcasami.

Sprawdzone zestawy ze spódnicą dresową:

W stylu sportowym - ze sneakersami, t-shirtem i dżinsową kurtką. Look na co dzień i na weekendowy wypad.

- ze sneakersami, t-shirtem i dżinsową kurtką. Look na co dzień i na weekendowy wypad. W stylu rockowym - z botkami motocyklowymi, ramoneską i dopasowanym tanktopem. Propozycja na koncert ulubionego zespołu.

- z botkami motocyklowymi, ramoneską i dopasowanym tanktopem. Propozycja na koncert ulubionego zespołu. W stylu glamour - z błyszczącym topem, szpilkami i kopertówą. Idealna stylizacja na wieczorną imprezę.

- z błyszczącym topem, szpilkami i kopertówą. Idealna stylizacja na wieczorną imprezę. W stylu eleganckim - z marynarką, czółenkami, białą koszulą. Możesz tak iść nawet do pracy!

fot. ImaxTree/ Agencja Free

Modne spódnice dresowe

Szeroki wybór spódnic dresowych oferują marki sportowe, sieciówki oraz sklepy internetowe. Trendy zmieniaj się co sezon, lecz w przypadku tego elementu garderoby - niewiele.

Klasyczne spódnice z dresowej dzianiny mają długość midi, czyli sięgają do kolan. Nie brakuje również modeli w wersji mini, w których świetnie wyglądają nastolatki. Od czasu do czasu w sklepach pojawiają się również warianty maxi.

Jeśli chodzi o fasony, to najmodniejsze są spódnice ołówkowe. Są dopasowane, kobiece, a jednocześnie bardzo wygodne. Popularnością cieszą się również kroje rozkloszowane, a nawet asymetryczne.

Wśród kolorów prym wiodą szare spódnice dresowe. Na czasie również: czarne, a także w żywych lub pastelowych kolorach.

Na topie są również spódnice z lampasami, które są hitem od kilku sezonów. Często wybierają je gwiazdy show-biznesu oraz internetowe influencerki.

8 najmodniejszych modeli spódnic dresowych znajdziesz na następnych stronach!

