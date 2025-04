Kolarki to nowy hit, który znalazł się we wszystkich kolekcjach na nowy sezon. To rodzaj szortów, inspirowanych spodenkami rowerowymi. Projektanci właśnie nadali mu zupełnie nowy charakter. Teraz można je nosić nie tylko na trening, ale także... do pracy!

Trendy na wiosnę i lato 2019: spodenki kolarki

Nowy trend wywodzi się z mody lat 90. Krótkie legginsy i spodenki sięgające do kolan wracają do łask. Kiedyś królowały na salach gimnastycznych i nadmorskich deptakach. Niedawno awansowały do modowego topu.

Kolarki można nosić na wiele sposobów. Nie są już wyłącznie elementem garderoby sportowej, lecz weszły do mody casualowej, a nawet eleganckiej. Jednym z najciekawszych (i potencjalnie hitowych!), jest zestawienie z dwurzędową marynarką. Taki zestaw pojawił się lookbookach wielu marek. To zupełnie nowe, świeże spojrzenie na krótkie spodenki może okazać się przebojem nadchodzącego sezonu.

W kolekcjach sieciówek pojawiły się różne rodzaje kolarek: czarne, neonowe (szalenie modne!), dżinsowe, a nawet ozdobione koronką. Na kolejnych stronach znajdziesz nasze propozycje!

