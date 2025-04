Idealne obuwie na jesień to botki: w ofercie Lidla znalazły się klasyczne sztyblety, tzw. Chelsea boots, wykonane ze skóry naturalnej. Nie będziesz się chciała z nimi rozstać. Kosztują tylko 79 zł.

Reklama

Sztyblety z Lidla mają tkaninową wkładkę, a podeszwę wykonaną z tworzywa TPR. Cholewka oraz wyściółka zostały wykonane ze skóry naturalnej, dzięki czemu obuwie jest miękkie, wygodne i trwałe. Botki z Lidla posiadają także elastyczne elementy na wysokości kostki, które ułatwiają wsuwanie i wysuwanie stopy. To klasyczny model sztybletów, który wygląda na buty typu premium.

Sztyblety z Lidla jak z H&M premium

A jeśli już o segmencie obuwia premium mowa, wyszperałyśmy łudząco podobne sztyblety w H&M w sekcji Premium za 279 zł. Również posiadają elastyczne wstawki, a dodatkowo ułatwiającą wkładanie pętelkę z tyłu.

Sztyblety od kilku sezonów święcą triumfy i regularnie można znaleźć je w ofertach sieciówek, w tym także w Lidlu. W dyskoncie dostaniesz je za 79 zł, co jest nie lada okazją, jak na obuwie wykonane ze skóry naturalnej, a porównując z ofertą znanych sklepów - to wręcz cenowy hit.

Sztyblety to obok modnych sneakersów uwielbianych przez celebrytów, botków na słupku czy trampków, jeden z najchętniej wybieranych przez kobiety typ butów: choć to model zapożyczony z męskiej szafy, to świetnie prezentuje się z kobiecymi dodatkami i odważnymi akcesoriami równoważąc stylizację klasycznym fasonem.

Noś je do wąskich spodni - zwłaszcza jegginsów lub spodni skinny z wysoką talią. Wysokie posiadaczki sztybletów mogą bez wahania zakładać je do dłuższych spódnic, np. do plisowanej spódnicy midi. Jeśli nosisz rajstopy warto, by dobierać je kolorystycznie do sztybletów, wówczas nie skrócisz swojej sylwetki.

Reklama

Dobierz do sztybletów:

Sukienka z Zary za 59 zł hitem Instagrama. Wszyscy chcą ją mieć!

Ta biała koszulowa sukienka z Zary to nasz ideał. Pasuje do każdego typu figury

Drapowana sukienka z Zary w mig wyszczupli sylwetkę. Ma piękny kwiatowy wzór i kosztuje 199 zł