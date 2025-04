Baleriny to bez wątpienia najbardziej uniwersalne buty na wiosnę i lato, ale ze sztucznych tworzyw mogą być bardzo niewygodne, obcierać, a podczas wyjątkowych upałów - nawet odparzać skórę. Dlatego właśnie warto zainwestować w skórzane buty. Nadają się na każdą pogodę i oddychają o wiele lepiej niż te z plastiku.

Skórzane buty potrafią kosztować wiele, ale na szczęście na wyprzedaży można znaleźć prawdziwe perełki. Baleriny z Zary kosztują teraz tylko 99,90 zł. To prawdziwa okazja! Do tego mają nieoczywisty kształt i bardzo ładny kolor. Jak wyglądają?

Skórzane baleriny na wyprzedaży w Zarze

Pudrowy róż to zdecydowanie najbardziej dziewczęcy kolor ze wszystkich barw. Pięknie podkreśla każdą karnację, niezależnie więc, czy masz alabastrową cerę, czy raczej śniady odcień skóry, będzie doskonale do niej pasował.

fot. Materiały prasowe

Skórzane baleriny z Zary mają bardzo modne wąskie rozcięcie. Dzięki temu unikniesz przykrego efektu, który bardzo często towarzyszy temu obuwiu. Zamiast optycznie skrócić nogi, odpowiednio zestawione jeszcze bardziej je wyszczuplą.

Są dostępne w rozmiarach od 35 do 42. Są uszyte z miękkiej bydlęcej skóry i wyściełane delikatną tkaniną.

Jak nosić baleriny?

Wbrew pozorom, nie jest to takie proste. Chociaż baleriny z Zary, w przeciwieństwie do zwykłych modeli, nie będą skracać optycznie nóg w połączeniu z sukienkami o długości midi i mixi. Mogą jednak robić to przy mini sukienkach. Jak je nosić, by wyglądać dobrze?

Uwielbiamy sukienki maxi, które zawsze wyglądają świetnie z balerinami, ale jeśli nie masz ochoty na sukienkę, połącz ją ze spodniami typu mom fit. Baleriny z Zary będą doskonale wyglądać z tradycyjnymi niebieskimi jeansami. Na górę załóż białą, zwiewną koszulę. To ponadczasowy zestaw, który pasuje na wiele okazji!

Te ubrania i dodatki z Zary również będą do nich pasować:

