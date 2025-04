Skórzana marynarka jest odważnym elementem garderoby i dość rzadko widocznym na polskich ulicach. Kojarzy się z dużym wydatkiem, ale my znalazłyśmy w Reserved model, który będzie pasował wielu typom sylwetki oraz kosztuje 159,99 zł.

Skórzana marynarka z Reserved za 159,99 zł



W sezonie jesiennym króluje skóra - jest ona dosłownie wszędzie: skórzane szorty, przeskalowane ramoneski, szmizjerki, kopertowe sukienki i ołówkowe spódnice dostaniesz w wielu sieciówkach. Total look z eko skóry jest niebywale modny, ale nie pasuje do każdego. Warto postawić na jeden element w szafie, który będzie nawiązywać do tego silnego trendu: skórzana marynarka. Nie musi być droga, ale ważne, by miała prosty i nienachalny krój - model z Reserved ma kilka zalet, w tym cenę - 159,99 zł.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Fason marynarki z Reserved jest bardzo minimalistyczny, dlatego nie wygląda zbyt ekstrawagancko. Wciąż jednak gra pierwsze skrzypce i jest najsilniejszym elementem stylizacji - to bardzo trafiony pomysł na okazje i dni, kiedy chcesz zwrócić na siebie uwagę otoczenia. Skórzane marynarki są bardzo modne i wiedzą to gwiazdy i blogerki - stylizują ją z dopasowanymi golfami, gładkimi t-shirtami zestawionymi z prostymi dżinsami z Zary oraz np. bestsellerowymi loafersami, lecz także sukienkami i botkami.

Reserved oferuje marynarkę wykonaną z imitacji skóry (poliuretanu), a nie ze skóry naturalnej. Posiada eleganckie wykończenie przy szyi - kołnierz z klapami. Kropką nad i są powlekane tym samym materiałem guziki, również przy mankietach. Plusem są kieszenie z patkami i pojedyncze rozcięcie z tyłu, które optycznie dodaje sylwetce lekkości.

